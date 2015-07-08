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    • Корнеев назвал тренеров, достойных возглавить сборную России

    Корнеев назвал тренеров, достойных возглавить сборную России

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев поделился своими мыслями о том, кто же должен стать следующим наставником команды.

    «Кандидатура рулевого первой сборной активно обсуждается. Претендентов называется множество. По моему мнению, есть четыре достойных поста специалиста: Александр Бородюк, Станислав Черчесов, Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий«, – заявил Корнеев.

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2015 01:29
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    Комментарии (78)
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    Старый Пью
    1436348949
    Корнеев? Это не тот ли, который пролюбил всю селекцию в Зените, когда получал зарплату в качестве спортивного директора? Пюигренье, Росина и пр. А по смыслу - Сергей Богданович, через пару-тройку лет.
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    NEOn13
    1436349245
    Черчес дно
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    PBor
    1436350511
    Карпин.
    Ответить
    boi1231
    1436354560
    Кроме Бородюка,остальных уволить!
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    Павлюченко 13
    1436355257
    Капелло пусть контракт отрабатывает!
    Ответить
    nahan
    1436369397
    Насчет Бородюка не знаю, но остальные смогут.
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    Alex 85
    1436374297
    Я считаю Колыванов самый достойный,он с Уфой добился большего чем Аленичев с Арсеналом,однако его так не возвышают,да и молодёжную сборную он тренеровал уже.
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    Baltazar 69
    1436471695
    Бородюк был, был и в Мариборе, был и на ЧМ в Польше...сразу откидываем Черчесову бы с Динамо разобраться, а то начинает походить на бегунка, то Амкар не довел до логического завершения, теперь вот сбораня...Нет, уж пусть трудится на благо клуба им. Л. Яшина. Курбан Бердаев подошел бы со своим тактическим подходом к построению команды. Боюсь только с ним может получиться история как в случае с Ярцевым, или еще чего хуже с Садыриным. Наврядли, во-первых сам может расхотеть, во-вторых РФС не утвердит. Леонид Слуцкий - полный безперспективняк...Самый отсталый тренер в российском чемпионате. Исходя из этого, самой подходящей кандидатурой, компромиссной чтоли, остается только лишь он - Леонид Кучук. Именно такой тренер нужен нам! Напоминает иногда Газзаева в золотые годы, но в принциппе самый оригинальный из всех. Нельзя упускать, потеряем ведь. Напоследок, иногда мне кажется что нашей сборной тренер вовсе не нужен, ибо стаду баранов пастух не нужен, он вроде есть но бараны на него клали. Он на своем им что т пытается талдычить, они на своем ему в ответ...
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    Hansson
    1436817003
    Бородюк, еще после ухода Хиддинка его хотел видеть на посту главного тренера, поработал помощником в сборной и при российских тренерах, и при иностранных. Гус еще говорил, что хотел бы видеть следующим тренером сборной именно Бородюка. Бородюк из самой [Соблюдайте правила ] вывел Торпедо в Премьер-Лигу, а его обидели, выгнали как старого пса перед стартом Чемпионата, если Торпедо был с Бородюком, то команда осталась как минимум в Премьер-Лиге Только Бородюк, а потом можно и Семака поставить
    Ответить
    ologreds
    1694997652
    numo435081
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