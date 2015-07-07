Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зе Луиш: "Спартак" - это мой личный выбор"

    Новый игрок "Спартака" Зе Луиш поделился впечатлениями от первых дней пребывания в стане красно-белых:

    "Очень рад быть в "Спартаке"! Конечно, когда переходишь в новую команду, всегда возникают определенные моменты, связанные с адаптацией. Но не думаю, что этот период затянется. Было приятно, что вчера, когда я поздно вечером приехал в гостиницу, меня встречали главный тренер и генеральный директор клуба. Пообщавшись с ними, ещё раз убедился, что в "Спартаке" все организовано на самом высоком уровне.

    "Спартак" - это мой личный выбор. Естественно, у меня было достаточно информации о своем новом клубе и чемпионате России, которую я получал, в частности, из Интернета. Знаю, что "Спартак" - это очень солидный клуб, самый популярный в России. Уверен, что сейчас у команды есть все, чтобы добиться больших результатов.
    Кто мой любимый форвард в мировом футболе? Безусловно, Дидье Дрогба. Всегда пытаюсь ориентироваться на его игру, но понимаю, что достичь такого высочайшего уровня крайне сложно. Но к этому стоит стремиться. Хочу показать свои лучшие качества в "Спартаке", чтобы вместе с командой возродить победные традиции и порадовать болельщиков!" - цитирует форварда официальный сайт московского клуба.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2015 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии74
    ...
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 8 июля 2015, 12:36

      А, это его личный выбор? Ну тогда все понятно! А я уже посчитал, что ему спели песню про будущие трофеи Спартака и про его зарплату в этом клубе)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Silva11 7 июля 2015, 23:15

      в Спартаке ты не станешь похожим на Дидье уж точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 7 июля 2015, 23:08

      Спартак Москва словам не верит:) В деле посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4681

      Викос 7 июля 2015, 22:51

      всегда есть шанс, что заиграет или не заиграет. Верю в первый. Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      asgard25 7 июля 2015, 21:56

      Интересно,ЧТО он имел ввиду,говоря о больших результатах?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 7 июля 2015, 21:38

      А что? А вдруг? )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 7 июля 2015, 20:44

      Судя по тому, что про него пишут, взяли на скамейку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      eddy007 7 июля 2015, 20:42

      Что брага чуть выше среднего , что спартак.короч"шило на мыло"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Bazuka-Limon 7 июля 2015, 20:12

      ManKUNIANUS
      Сегодня 19:41

      Обезьяна, играющая в спартаке. CCCCCCOMBO!!!)))))))))ManKUNIANUS очень похоже на ManGandonus!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 7 июля 2015, 19:57

      С детства болел за Спартак?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11