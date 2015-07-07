Зе Луиш: "Спартак" - это мой личный выбор"

Новый игрок "Спартака" Зе Луиш поделился впечатлениями от первых дней пребывания в стане красно-белых:



"Очень рад быть в "Спартаке"! Конечно, когда переходишь в новую команду, всегда возникают определенные моменты, связанные с адаптацией. Но не думаю, что этот период затянется. Было приятно, что вчера, когда я поздно вечером приехал в гостиницу, меня встречали главный тренер и генеральный директор клуба. Пообщавшись с ними, ещe раз убедился, что в "Спартаке" все организовано на самом высоком уровне.

"Спартак" - это мой личный выбор. Естественно, у меня было достаточно информации о своем новом клубе и чемпионате России, которую я получал, в частности, из Интернета. Знаю, что "Спартак" - это очень солидный клуб, самый популярный в России. Уверен, что сейчас у команды есть все, чтобы добиться больших результатов.