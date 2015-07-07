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Зе Луиш: "Спартак" - это мой личный выбор"

7 июля 2015, 15:51
75

Новый игрок "Спартака" Зе Луиш поделился впечатлениями от первых дней пребывания в стане красно-белых:

"Очень рад быть в "Спартаке"! Конечно, когда переходишь в новую команду, всегда возникают определенные моменты, связанные с адаптацией. Но не думаю, что этот период затянется. Было приятно, что вчера, когда я поздно вечером приехал в гостиницу, меня встречали главный тренер и генеральный директор клуба. Пообщавшись с ними, ещe раз убедился, что в "Спартаке" все организовано на самом высоком уровне.

"Спартак" - это мой личный выбор. Естественно, у меня было достаточно информации о своем новом клубе и чемпионате России, которую я получал, в частности, из Интернета. Знаю, что "Спартак" - это очень солидный клуб, самый популярный в России. Уверен, что сейчас у команды есть все, чтобы добиться больших результатов.
Кто мой любимый форвард в мировом футболе? Безусловно, Дидье Дрогба. Всегда пытаюсь ориентироваться на его игру, но понимаю, что достичь такого высочайшего уровня крайне сложно. Но к этому стоит стремиться. Хочу показать свои лучшие качества в "Спартаке", чтобы вместе с командой возродить победные традиции и порадовать болельщиков!" - цитирует форварда официальный сайт московского клуба.

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Источник: ФК «Спартак»
Комментарии (75)
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Mоnоlo
1436274209
Тоже за титулами пришёл?
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порт
1436274409
Ну вот, красно-пяточковые ещё одного облапошили.
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Shagua
1436274632
Приехал отдохнуть от футбола !
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guf ak-47
1436276060
Знаю, что cпартак - это очень солидный клуб, самый популярный в России. такой популярный и солидный аж в ЕК не попал, а в прошлом году пытался с помощью одного непрофессионала вместо провинциального клуба пройти xDDDDDDDDDD только ленивый еще не обыграл спартак и не посмеялся над ним, вот такая вот популярность xDD
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Дикий мужчина
1436276629
Зе Луиш: команда, где играл Дезеув - это мой личный выбор !
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Дикий мужчина
1436276924
Всё таки успел его Ягорка, бромантаном угостить !
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ferrari8
1436277090
Ау титулы?
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Cipolino
1436278775
Читать то читал про Спартак,но ты ещё не чуЙствовал Спартаковский бздух,из тырнета этого не поймёшь.Не поспешил ли с решением???
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RIR68
1436279357
они нашли друг друга!
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Патриот 05
1436281409
Готовый сектант. И время тратить не нужно)))
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