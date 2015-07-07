Матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада Коллума

Судейская бригада во главе с шотландским арбитром Уильямом Коллумом будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей».



Матч между победителем Лиги Чемпионов и триумфатором Лиги Европы пройдет 11 августа в Тбилиси.





Лайнсменами назначены ирландец Дэмьен Макгрэт и шотландец Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники – шотландцы Бобби Мэдден и Кевин Клэнси, резервный арбитр – шотландец Грэм Чэмберс

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