Матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада Коллума

Судейская бригада во главе с шотландским арбитром Уильямом Коллумом будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей».
Матч между победителем Лиги Чемпионов и триумфатором Лиги Европы пройдет 11 августа в Тбилиси.
Лайнсменами назначены ирландец Дэмьен Макгрэт и шотландец Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники – шотландцы Бобби Мэдден и Кевин Клэнси, резервный арбитр – шотландец Грэм Чэмберс
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В прошлом сезоне 36-летний Коллум работал на шести играх Лиги чемпионов, в том числе на четвертьфинальном матче «Монако» – «Ювентус».
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