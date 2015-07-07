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    Матч за Суперкубок УЕФА обслужит бригада Коллума

    Судейская бригада во главе с шотландским арбитром Уильямом Коллумом будет обслуживать матч за Суперкубок УЕФА между «Барселоной» и «Севильей».

    Матч между победителем Лиги Чемпионов и триумфатором Лиги Европы пройдет 11 августа в Тбилиси.

    Лайнсменами назначены ирландец Дэмьен Макгрэт и шотландец Фрэнсис Коннор, дополнительные помощники – шотландцы Бобби Мэдден и Кевин Клэнси, резервный арбитр – шотландец Грэм Чэмберс
    .
    В прошлом сезоне 36-летний Коллум работал на шести играх Лиги чемпионов, в том числе на четвертьфинальном матче «Монако» – «Ювентус».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2015 13:25
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    Комментарии (22)
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    TY13R
    1436268014
    Вот это праздник для грузинов)))
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    старина
    1436268171
    Пробить чтоли выезд....
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    Felipe Rivera
    1436268174
    Суперкубок! Моя прелесть! Коллум! Коллум!
    Ответить
    TheDDS
    1436274457
    Надо брать кубок
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    Apsny
    1436278167
    Хоть не из Испании бригада).
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    ArtNow
    1436280956
    Главное чтобы судили хорошо, остальное как то по боку. Visca El Barca!
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    zeverum
    1436284078
    Недавно попробовал одну штуку, после которой моя сексуальная жизнь кардинально изменилась к лучшему.Вот об этом уже и здесь пишут -- http://maximblog.gu.ma
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    -Дигорец-
    1436290170
    Как давеча сказал Барсенога надо делать четыребл!)
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    juventus186
    1436311609
    Честно, буду болеть за Севилью, хотя мне обе \"испанские\" команды ТАК ДОРОГИ!!! Одна Зенит выбила традиционно, вторая - Юве без \"ушастого\" оставила!!! Ну, как говорится, победителей не судят. В любом случае на данный момент эти две команды - вильнейшие в Европе!!!
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    ologreds
    1694997655
    numo435024
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