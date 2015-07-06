Кононов высказался на счет возможного перехода в "Краснодар" Кержакова и Аршавина

Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о своем отношении к возможному появлению в его команде Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Ранее главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш сказал, что больше не рассчитывает на ветеранов команды.



"Конечно, мне интересно было бы поработать с Аршавиным и Кержаковым, они футболисты высокого уровня, титулованные, поигравшие в сборной, в Лиге чемпионов, в европейских топ-клубах. Но у на есть своя стратегия, система в отношении трансферов, поэтому в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о их переходе." - подчеркнул Кононов.

Напомню, сегодня стало известно, что Андрей Аршавин вылетает в Краснодар, где, возможно, подпишет контракт с одноименным клубом.