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    Кононов высказался на счет возможного перехода в "Краснодар" Кержакова и Аршавина

    Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов рассказал о своем отношении к возможному появлению в его команде Андрея Аршавина и Александра Кержакова. Ранее главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш сказал, что больше не рассчитывает на ветеранов команды.
    "Конечно, мне интересно было бы поработать с Аршавиным и Кержаковым, они футболисты высокого уровня, титулованные, поигравшие в сборной, в Лиге чемпионов, в европейских топ-клубах. Но у на есть своя стратегия, система в отношении трансферов, поэтому в практической плоскости мы сейчас не можем говорить о их переходе." - подчеркнул Кононов.
    Напомню, сегодня стало известно, что Андрей Аршавин вылетает в Краснодар, где, возможно, подпишет контракт с одноименным клубом.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2015 11:01
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 7 июля 2015, 00:48

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 19:49

      Посоветуется с руководством.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 6 июля 2015, 16:34

      Их время ушло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 6 июля 2015, 16:24


      Кстати помню на матче этого первого кругат Краснодар-Зенит аршавина болельщики краснодара не очень жаловали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +296

      Raulya 6 июля 2015, 16:19

      Сашка пусть переходит а Аршавинтне нуже...

      0
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      Рейтинг: +118

      Фанат футбола 67 6 июля 2015, 14:37

      не нужны там эти мешки с нереальными зарплатами!

      0
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      Рейтинг: +19

      АРуслан 6 июля 2015, 14:24

      В Мордовию или в Уфу их надо
      Керж думаю еще не здался покажет уровень
      А аршавкин в поисках скомеечки золотой

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      Рейтинг: +43

      bertoshas 6 июля 2015, 14:14

      Сто мнений...
      Двести слухов...

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      Рейтинг: +2250

      kvm 6 июля 2015, 13:45

      В Краснодаре есть чипсы?

      1
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      Рейтинг: +27

      mensk 6 июля 2015, 12:57

      Куда уже только этих друзей не сували. Везде им рады, но никто не берет.

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