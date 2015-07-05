Паоло Панерай: "Интер" нужно отправить в низший дивизион"

Вице-президент "Фиорентины" Паоло Панерай заявил, что "Интер" должен быть отправлен в Серию Б из-за нарушений финансового фэйр-плей и переговоров с вингером Мохамедом Салахом.
"Салах – это последняя капля. Мы больше не можем терпеть все эти подписи и правила, которые ничего не стоят. Если бы футбольные клубы уважали принцип прозрачности, "Интер" уже вылетел бы в низший дивизион" - сказа Панерай.
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"Салах – это последняя капля. Мы больше не можем терпеть все эти подписи и правила, которые ничего не стоят. Если бы футбольные клубы уважали принцип прозрачности, "Интер" уже вылетел бы в низший дивизион" - сказа Панерай.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Football Italia