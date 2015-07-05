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Паоло Панерай: "Интер" нужно отправить в низший дивизион"

5 июля 2015, 16:49
108

Вице-президент "Фиорентины" Паоло Панерай заявил, что "Интер" должен быть отправлен в Серию Б из-за нарушений финансового фэйр-плей и переговоров с вингером Мохамедом Салахом.

"Салах – это последняя капля. Мы больше не можем терпеть все эти подписи и правила, которые ничего не стоят. Если бы футбольные клубы уважали принцип прозрачности, "Интер" уже вылетел бы в низший дивизион" - сказа Панерай.

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Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Интер Фиорентина Салах Мохамед
Комментарии (108)
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Leicester City
1436104439
вот эти клубы должны быть в серии б ювентус, рома лацио!!!! вива эллас верона
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Cool-Kurt Angle
1436106091
пировал Интер,когда в Италии бардак начался.но ничего,все приходит в норму и Интера вновь нет)
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SonicStar
1436106991
Правильно ) Его уже давно в серии Б заждались )
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КиLLеr
1436107613
Пару дней назад агент 23-летнего вингера Реми Аббас заявил, что контракт его клиента с фиалками уже истёк и игрок возвращается в \"Челси\". И заинтересованные в его услугах клубы могут начинать обращаться в английский клуб с предложениями о трансфере Салаха. А все претензии клуба Делла Валле агент назвал необоснованными. Так как ещё в феврале сразу же после перехода в итальянскую команду стороны подписали соглашение, согласно которому \"Фиорентина\" не имеет право продлевать аренду или выкупать футболиста без его письменного согласия. Умолкните,если не в курсе дела!
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Zen-Aky
1436107764
Ахахахах у этого Панерай я смотрю конкретно бомбануло вьет Салах хочет играть в Интер а не в этой цветочнай лавке.
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nerazzurra1908
1436108085
Панерай,такой же долба*б,как и те,что его поддерживают в комментариях к этой статье
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Juventus 32
1436108743
Три картоных глиномеса: Zen-Aky , КиLLеr , NoObKa32 , стучат модераторам.
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89388900185
1436111577
если Салах хочет в ИНЕТР в чом вина клуба ,надо было воремя по заботится о своем игроке Манч опередил вас дебилы
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Juventus21
1436112541
Психанул. Нервишки сдали. Оно и понятно, Интер у всех отвращение вызывает.
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yudin_duda
1436118876
Туда надо блювку слить, Турин должна представлять одна команда в сериале, это точно не кабинетный чемпион
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