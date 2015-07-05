Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финалах Кубка Америки

Аргентинский защитник Хавьер Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финальных матчах Кубка Америки. Ранее игрок «Барселоны» уступал со сборной Аргентины в финалах 2004 и 2007 годов. Кроме того, Маскерано был на поле в проигранном аргентинцами финальном матче чемпионата мира прошлого года.
Напомним, сборная Аргентины в финале Кубка Америки сыграла вничью 0:0 со сборной Чили, но уступила в серии послематчевых пенальти.
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