Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финалах Кубка Америки

Аргентинский защитник Хавьер Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финальных матчах Кубка Америки. Ранее игрок «Барселоны» уступал со сборной Аргентины в финалах 2004 и 2007 годов. Кроме того, Маскерано был на поле в проигранном аргентинцами финальном матче чемпионата мира прошлого года.





Напомним, сборная Аргентины в финале Кубка Америки сыграла вничью 0:0 со сборной Чили, но уступила в серии послематчевых пенальти.