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    • Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финалах Кубка Америки

    Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финалах Кубка Америки

    Аргентинский защитник Хавьер Маскерано стал первым футболистом, проигравшим в трех финальных матчах Кубка Америки. Ранее игрок «Барселоны» уступал со сборной Аргентины в финалах 2004 и 2007 годов. Кроме того, Маскерано был на поле в проигранном аргентинцами финальном матче чемпионата мира прошлого года.

    Напомним, сборная Аргентины в финале Кубка Америки сыграла вничью 0:0 со сборной Чили, но уступила в серии послематчевых пенальти.

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    Источник: Sports.ru

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    05.07.2015 08:20
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    Комментарии (49)
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    yarukua
    1436099330
    Но зато в Барселоне все финалы выиграл)
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    рус фан
    1436103811
    Маскерано просто жаль, его позиция опорника не позволяет забивать голы, но он точно меньше всех виноват в этом поражении и сыграл как всегда хорошо считаю.
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    Макалай Калкин
    1436107294
    Явно не он в этом виноват))
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    Karakas
    1436113962
    поздравляю
    Ответить
    KATALONIAFAN
    1436127274
    жаль маску трудяга . и его труд ему на отечественном уровне не дается золотыми наградами хотя олимп игры исключение.
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    Expert-disport
    1436161939
    Тренер должен был знать и не ставить в основу!
    Ответить
    Funny_Smailik
    1436164899
    Клозе тебя понимает брат.
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    nahan
    1436175995
    Зато с Барсой выиграл все, что можно.
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    Chak-Norris
    1436178968
    Грусть,печаль,тоска...Аргентина осталась с носом,но наш не самый горыкий опыт напоминает нам,что случилось в клубном первенстве когда они(Месси и Маскерано)проиграли в финале международных соревнований...
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    ologreds
    1694997667
    numo434834
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