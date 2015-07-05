Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Браво перед серией пенальти сказал партнерам, что аргентинцы не реализуют два удара

    Браво перед серией пенальти сказал партнерам, что аргентинцы не реализуют два удара

    Голкипер сборной Чили и «Барселоны» Клаудио Браво прокомментировал победу своей сборной в Кубке Америки: «Всегда мечтал поднять этот Кубок у себя над головой и вот это свершилось. Победу посвящаем всему чилийскому народу. На чемпионате мира мы в серии пенальти проиграли бразильцам, но сегодня я сказал партнерам, что все будет иначе, и аргентинцы не забьют дважды».

    Браво принял участие во всех шести матчах турнира, пропустив при этом четыре мяча и был признан лучшим голкипером первенства.


    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 07:34
    Рекомендуем
    Комментарии (42)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Зенит лучший клуб
    1436096889
    Браво тебе, Браво!!!Всей чилийской команде-браво!!!
    Ответить
    Arturros
    1436099706
    Я вот удивляюсь как игуаину дали бить пеналь??Он в наполи стоко пеналев запорол!Я даже уверен был что не забьет.
    Ответить
    Venezuela
    1436101098
    Интересный факт.
    Ответить
    Макалай Калкин
    1436107509
    Бинго, Браво!!!
    Ответить
    112910415
    1436120184
    судьба
    Ответить
    Funny_Smailik
    1436165004
    как в воду глядел, может он провидец?!
    Ответить
    cannongun
    1436173298
    однако молодчик))
    Ответить
    nahan
    1436175500
    Браво, молодец, герой сборной Чили.
    Ответить
    magami05
    1436186318
    ванга
    Ответить
    ologreds
    1694997667
    numo434831
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+