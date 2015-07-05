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    Артуро Видаль – лучший игрок финала Кубка Америки

    Полузащитник сборной Чили и туринского «Ювентуса» Артуро Видаль признан лучшим игроком финального матча Кубка Америки. В серии послематчевых пенальти Видаль реализовал свой удар, чем помог своей команде одержать победу над сборной Аргентины.

    Напомним, уже по ходу турнира чилиец попал в неприятную историю и был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но не был исключен из состава сборной, а извинившись перед болельщиками пообещал сделать все возможное, чтобы выиграть трофей. Видаль принял участие во всех шести матчах турнира и отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2015 06:14
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    Комментарии (177)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    starche
    1436113425
    Санчес этого заслуживает больше, хотя и Видаль был неплох.
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    Murad0202
    1436113682
    Честно говоря удивлен. Как по мне - ни один полевой игрок не заслужил считаться игроком матча в финале. Скучнейший матч без голов и страсти за исключением последних пяти минут дополнительных 30ти минут. Браво больше заслужил.
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    pereletnii
    1436114654
    Молоток! И пьет и работает.
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    Davidgreen
    1436115500
    Крос
    Ответить
    Гайбул05
    1436115842
    Думаю лучшим был Санчес.
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    TheDDS
    1436120897
    Браво лучший Этот неадекват кроме своего нырка в штрафную под конец игры ничем нее запомнился
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    LSM1980
    1436123452
    удачи
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    Expert-disport
    1436161571
    САНЧЕС!!! видаль -[кю]а!
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    Финт
    1436344634
    Красава,сказал сделал
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    ologreds
    1694997667
    numo434826
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