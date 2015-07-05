Артуро Видаль – лучший игрок финала Кубка Америки

Полузащитник сборной Чили и туринского «Ювентуса» Артуро Видаль признан лучшим игроком финального матча Кубка Америки. В серии послематчевых пенальти Видаль реализовал свой удар, чем помог своей команде одержать победу над сборной Аргентины.





Напомним, уже по ходу турнира чилиец попал в неприятную историю и был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде, но не был исключен из состава сборной, а извинившись перед болельщиками пообещал сделать все возможное, чтобы выиграть трофей. Видаль принял участие во всех шести матчах турнира и отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.