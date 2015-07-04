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    Герреро: "Нашей задачей было попасть в финал, но и третьим местом мы довольны"

    Форвард сборной Перу Паоло Герреро, который отметился забитым мячом в матче за третье место Кубка Америки с Парагваем (2:0) и признанный лучшим игроком встречи, оценил выступление команды на турнире.


    – Хочу посвятить эту победу близким, – приводит Tmw слова Герреро. – Считаю, что жители Перу должны гордиться сборной, потому что мы проделали хорошую работу. Нашей задачей было попасть в финал, но третьим местом мы тоже довольны. Матч получился трудным, рад, что порадовали наших болельщиков.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 08:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:45

      Задачей было попасть в финал! Респект перуанцам.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:47

      "Хочу посвятить эту победу близким..." А родным?...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +126

      B o O m > Sevastopol-www 4 июля 2015, 19:14

      а что у нас, родные не являются близкими??...он это и имел в виду...а ты не понял, как всегда))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 4 июля 2015, 09:01

      С медалями главное

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