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    Гарай, вероятнее всего, сыграет в финале Кубка Америки

    Защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай, который был вынужден пропустить полуфинальный матч Кубка Америки с Парагваем (6:1) из-за проблем с желудком, вернулся к тренировкам в общей группе, информирует Ole.

    Таким образом, футболист «Зенита», скорее всего, сможет сыграть в финале Кубка Америки-2015. Решающий поединок, в котором аргентинцы встретятся с хозяевами турнира чилийцами, состоится сегодня, 4 июля, и начнется в 23.00 по московскому времени.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 06:46
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    Комментарии (20)
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    drug01
    1435996584
    Должен показать уровень футбола в России!
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    Tommy Lee
    1435996793
    Не долго ему осталось быть футболистом \"Зенита\".
    Ответить
    DenMih
    1435998166
    а после копа может уже и не вернуться в Зенит
    Ответить
    -Дигорец-
    1435998814
    Супер! Albiceleste vamos !
    Ответить
    nahan
    1436006106
    Удачи Гараю и его сборной.
    Ответить
    Miaf
    1436011265
    Опыт Гарая договариваться с судьями, полученный в Зените незаменим для сборой Аргентины.
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    JediOne
    1436020610
    Это хорошо! Главно ещё чтоб Месси и Агуэро хорошо играли) а так то класно что у нас в РФПЛ будет такой игрок играть)
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    salaga
    1436029569
    Уделают они его - вернётся больным.
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    ubggj
    1436029674
    О, неплохо в столице новости переводят:) В оригинале просто про то, что Валенсия ищет игрока в защиту, и просто рассматривают Гарая как кандидата (да пусть рассматривают, кто им мешает-то?). Перевод с-спорта: \"После финала Кубка Америки будет объявлено о переходе Гарая в Валенсию\".
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    ologreds
    1694997673
    numo434733
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