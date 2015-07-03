"Рубин" арендовал Лемоса

Состав казанского "Рубина" пополнил защитник молодежной сборной Уругвая Маурисио Лемос. Казанцы арендовали 19-летнего футболиста у клуба " Дефенсор Спортинг" с правом выкупа и вскоре должны официально объявить о трансфере.



Лемос проявил себя на недавно завершившемся молодежном чемпионате мира, где его партнером был еще один защитник "Рубина" Гильермо Котуньо. Сообщается, что Лемос будет играть в составе сборной Уругвая на Панамериканских играх, которые пройдут в канаде с 10 по 26 июля.