"Рубин" арендовал Лемоса

Состав казанского "Рубина" пополнил защитник молодежной сборной Уругвая Маурисио Лемос. Казанцы арендовали 19-летнего футболиста у клуба " Дефенсор Спортинг" с правом выкупа и вскоре должны официально объявить о трансфере.
Лемос проявил себя на недавно завершившемся молодежном чемпионате мира, где его партнером был еще один защитник "Рубина" Гильермо Котуньо. Сообщается, что Лемос будет играть в составе сборной Уругвая на Панамериканских играх, которые пройдут в канаде с 10 по 26 июля.
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