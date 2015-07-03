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    "Рубин" арендовал Лемоса

    Состав казанского "Рубина" пополнил защитник молодежной сборной Уругвая Маурисио Лемос. Казанцы арендовали 19-летнего футболиста у клуба " Дефенсор Спортинг" с правом выкупа и вскоре должны официально объявить о трансфере.

    Лемос проявил себя на недавно завершившемся молодежном чемпионате мира, где его партнером был еще один защитник "Рубина" Гильермо Котуньо. Сообщается, что Лемос будет играть в составе сборной Уругвая на Панамериканских играх, которые пройдут в канаде с 10 по 26 июля.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 14:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      mikhuil 5 июля 2015, 14:34

      давно Канада со строчной буквы пишется?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22

      mrk 3 июля 2015, 19:26

      Шаг не плохой, грустно только, что берут на замену Навасу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      КержаковНа 3 июля 2015, 16:43

      Канада пишется с большой буквы.Но в связи с последними политическими событиями и включением в санкционный список господина Ковалева Андрея он может себе позволить написать название страны с маленькой

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17

      pab 3 июля 2015, 16:20

      Лемос будет играть в составе сборной Уругвая на Панамериканских играх, которые пройдут в канаде с 10 по 26 июля.
      А как же предсезонка и на начало ЛЕ не будет

      0
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 3 июля 2015, 16:07

      Не первый человек в составе Рубина из "Дефенсора", в любом случае уругвайцы в Казани приживаются неплохо. А игроку удачи, в 19 лет решиться на такой переезд, серьезный шаг...

      0
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      Рейтинг: +10

      lil loko 3 июля 2015, 15:48

      Рубину понравились уругвайцы)

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman 3 июля 2015, 15:21

      ура! зы: а кто это?

      0
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar > piercman 3 июля 2015, 15:33

      ЦЗ молодежной сборной Уругвая.

      0
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      Рейтинг: +23

      Туган Як > Jurij_Mar 3 июля 2015, 15:50

      ))

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      Рейтинг: +33

      faizaly 3 июля 2015, 15:09

      может и пригодится

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 3 июля 2015, 15:05

      Посмотрим что за гусь

      0
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