Агуэро: «Хочу принести стране победу на Кубке Америки»

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от субботнего финала Кубка Америки – 2015, где «альбиселеста» сыграет с чилийцами.



«Мы хорошо провели прошлогодний чемпионат мира, но, к сожалению, уступили в финале. Лично я хочу исправиться и принести стране победу в Кубке Америки. Эта виктория придаст нам много новых сил и эмоций», – заявил Агуэро.



Решающий матч начнется в субботу в 23:00 по Москве.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

