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    Агуэро: «Хочу принести стране победу на Кубке Америки»

    Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от субботнего финала Кубка Америки – 2015, где «альбиселеста» сыграет с чилийцами.

    «Мы хорошо провели прошлогодний чемпионат мира, но, к сожалению, уступили в финале. Лично я хочу исправиться и принести стране победу в Кубке Америки. Эта виктория придаст нам много новых сил и эмоций», – заявил Агуэро.

    Решающий матч начнется в субботу в 23:00 по Москве.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.07.2015 11:15
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    Комментарии (86)
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    Real Madrid-C
    1435919816
    Классный игрок,как я его хочу увидеть в Реале,уже многие годы.
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    shadow_011
    1435919852
    Аргентина чемпион хотя и Чили красавцы
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    sir_Alex
    1435920470
    В одиночку?
    Ответить
    Летчик66
    1435927912
    Великий Месси сделает игру Аргентинцам и они выбьют в финале Чилийцев. Месси станет лучшим, прости Серхио, но это не ваша эпоха!
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    caravanbashi
    1435931860
    Завтра будет чили, чили, водку пили, чили чили чилимбом)) Так в Чили будут праздновать победу
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    Karakas
    1435936933
    ну ждемс, пора уже что то завоевать, а то ничего не брали со времен батигола и даже марадоны
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    nahan
    1435977810
    Будем посмотреть и победы Аргентине.
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    RUPRICHT
    1436006539
    МЕЧТАТЬ ХОРОШО!!!!НУЖНО ВЫИГРАТЬ!!??ЧИЛИ ПРИНИМАЕТ У СЕБЯ А ЭТО НЕ МАЛОВАЖНЫЙ ФАКТОР И АРГЕНТИНА ОСОБО СЕБЯ СИЛЬНО НЕ ПОКАЗАЛА!!???50 на 50!!!!!!
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    KATALONIAFAN
    1436016673
    АРГИ ЧИЛИ ... ХОРОШИЙ БУДЕТ ФИНАЛ. ВПЕРЕД МЕССЯ И МАСКЕРАНО.
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    ologreds
    1694997677
    numo434681
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