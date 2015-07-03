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    Одемвингие: "Хочу отплатить клубу за веру в меня"

    Форвард английского "Сток Сити" Питер Одемвингие, накануне продливший контракт с клубом, поделился своими эмоциями после этого события.

    "Мне приятно, что "Сток Сити" поддержал меня. Рад, что руководство доверяет мне и полагает, что я помогу достичь новых успехов. Отлично, что продолжу быть частью этого коллектива. Этот контракт я бы назвал наградой за старания. В свою очередь, мне хочется отплатить клубу за веру в меня", - заявил футболист.

    Срок нового соглашения Одемвингие - один сезон.

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    Источник: ФК «Сток Сити»

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    03.07.2015 08:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:36

      Всего-то на год...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 июля 2015, 15:46

      Удачи Питеру!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 3 июля 2015, 13:05

      всё верно!

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 3 июля 2015, 10:36

      а я о локомотиве подумал!)

      0
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      Рейтинг: +21

      3Алиев 3 июля 2015, 10:11

      Взаимное уважение и доверие - залог успеха. В нашем чемпе побольше бы такого

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 июля 2015, 09:15

      А успеешь?

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 3 июля 2015, 08:25

      середнячок, но старательный!

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