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    Гарай рискует пропустить финал Кубка Америки

    Защитник «Зенита» и сборной Аргентины Эсекьель Гарай может пропустить финальную встречу Кубка Америки против сборной Чили. Из-за проблем с желудком футболист не принял участия и в полуфинальном матче против сб. Парагвая, и по той же причине пропустил последнюю тренировку своей команды.

    Напомним, решающий поединок состоится в субботу 4 июля в 22.00 по московскому времени.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 07:40
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    Комментарии (20)
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    sir_Alex
    1435820659
    Здоровья его желудку!
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    Stalker-01
    1435821033
    Хара всe исправил бы , он спец по заднему приводу, Да и Гараю понравилось бы, ведь он играет в \"лучшей\" голубятNe западной европы.
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    cska plus
    1435821631
    значит Чили обладатель Кубка!
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    boi1231
    1435822957
    Здоровья и удачи Гараю и сб.Аргентине !
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    Vladimir 808
    1435822986
    Плохая весть! Здоровья Гараю!
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    Петр 1
    1435824798
    здоровья и победы!
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    katalonez
    1435836921
    Будет не хватать его, хотя Демичелис с Парагваем хорошо отыграл
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    TihonAlt
    1435848633
    диверсия?)
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    киэнджин
    1435904929
    ЛЕО ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ЗАБЬЕТ В ФИНАЛЕ ЭТОГО ТУРНИРЧИКА ЧТОБ ПУКАНЫ ГЛОРЬЯ РИАЛА И ПРОЧИХ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗОРВАЛИСЬ
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    ologreds
    1694997685
    numo434573
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