Видич не захотел возвращаться в "Спартак"

Текст со спартаковского сайта:
"Вчера издание [ссылки запрещены, читайте правила] сообщило о том, что сербский защитник «Интера» Неманья Видич получил предложение от «Спартака», однако отказался вернуться в московский клуб. [ссылки запрещены, читайте правила] дозвонился до агента Сильвано Мартины, ведущего дела футболиста, чтобы проверить достоверность информации.
- Неманья не отказывал «Спартаку», - сказал Мартина. - Как можно отказать клубу, который даже не делал тебе предложение? Каждый день в сети появляются смешные трансферные слухи и это явно один из них."
Защитник миланского "Интера" Неманья Видич летом, скорее всего, покинет команду.Заинтересованность в игроке проявляют клубы из-за океана и из ОАЭ.
В услугах серба заинтересован также московский "Спартак", однако Неманья не рассматривает предложений из Европы. Напомним, что Видич выступал в составе москвичей с 2004 по 2006 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне хорват сыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним результативным ударом.