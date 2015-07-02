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    Видич не захотел возвращаться в "Спартак"

    Защитник миланского "Интера" Неманья Видич летом, скорее всего, покинет команду.Заинтересованность в игроке проявляют клубы из-за океана и из ОАЭ.

    В услугах серба заинтересован также московский "Спартак", однако Неманья не рассматривает предложений из Европы. Напомним, что Видич выступал в составе москвичей с 2004 по 2006 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне хорват сыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним результативным ударом.

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    02.07.2015 07:25
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +137

      Metal Militia 3 июля 2015, 00:48

      Текст со спартаковского сайта:

      "Вчера издание [ссылки запрещены, читайте правила] сообщило о том, что сербский защитник «Интера» Неманья Видич получил предложение от «Спартака», однако отказался вернуться в московский клуб. [ссылки запрещены, читайте правила] дозвонился до агента Сильвано Мартины, ведущего дела футболиста, чтобы проверить достоверность информации.
      - Неманья не отказывал «Спартаку», - сказал Мартина. - Как можно отказать клубу, который даже не делал тебе предложение? Каждый день в сети появляются смешные трансферные слухи и это явно один из них."

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      Рейтинг: +234

      CL2014 2 июля 2015, 22:35

      Кто в него вообще захочет возвращаться?

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      Рейтинг: +118

      Evgen44 2 июля 2015, 20:11

      Неужели не заработал еще на безбедную старость...

      0
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      Рейтинг: +10

      Красно-Белый Тушинец > Evgen44 3 июля 2015, 19:56

      Заработал, но денег много не бывает.

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      Рейтинг: +38

      132421354132 2 июля 2015, 17:31

      В Интере косячил ,а тут ему видимо предлагают зарплату поменьше . Не нужен он нам !

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      Рейтинг: +593

      112910415 2 июля 2015, 17:23

      пустая новость

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 2 июля 2015, 16:32

      простите,но КОВАЛЕВ это полное ДНО!как можно подавать материалы с такими ошибками!

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      Рейтинг: +78

      Спартач-болельщик 2 июля 2015, 14:20

      ...а зачем ? ...
      ...ну и автору заметки нужно определиться ...Серб он или Хорват...

      3
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      Рейтинг: +45

      vladimirtsar 2 июля 2015, 13:09

      Так Серб или Хорват?Определитесь!

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > vladimirtsar 2 июля 2015, 20:50

      Серб он.

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      Рейтинг: +164

      AndreiM-68 2 июля 2015, 12:56

      Значит не особо звали.

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > AndreiM-68 2 июля 2015, 16:09

      Агент Видича утверждает, что никакого предложения не было. Глорикам тему для срача подкинули.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 2 июля 2015, 12:42

      Ну на нет и суда нет.
      Хозяин, барин.Хотя лучше почитать оригинал.В оригинале агент говорит, что Неманья не мог такого сказать, так как клуб к нему даже не обращался.Единственно кто им интересуется это клубы MLS.

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