Видич не захотел возвращаться в "Спартак"

Защитник миланского "Интера" Неманья Видич летом, скорее всего, покинет команду.Заинтересованность в игроке проявляют клубы из-за океана и из ОАЭ.



В услугах серба заинтересован также московский "Спартак", однако Неманья не рассматривает предложений из Европы. Напомним, что Видич выступал в составе москвичей с 2004 по 2006 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне хорват сыграл в 23 матчах чемпионата Италии, в которых отметился одним результативным ударом.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.