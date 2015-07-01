Станислав Черчесов: «С Капелло нужно все решить цивилизованным путем. Он же не с гранатой к нам прилетел»

Главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов в интервью еженедельнику «Футбол» прокомментировал сложившуюся ситуацию с возможной отставкой тренера сборной России Фабио Капелло.
«Меня как-то в Австрии попросили оценить Фабио Капелло. Я ответил: вот когда у меня будет хотя бы половина тех титулов, вот тогда я и буду иметь право его оценивать. Я считаю, что с Капелло нужно все решить цивилизованным путем с полным уважением к нему и к контракту. Он же не с гранатой к нам прилетел со словами – либо подписывайте контракт, либо я тут взорву всех».
Напомним, что по неофициальной информации, Капелло будет уволен с должности главного тренера в случае невыхода сборной России на Евро-2016. Главными преемниками итальянца называют Леонида Слуцкого и Олега Кононова.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!