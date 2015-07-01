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    • Станислав Черчесов: «С Капелло нужно все решить цивилизованным путем. Он же не с гранатой к нам прилетел»

    Станислав Черчесов: «С Капелло нужно все решить цивилизованным путем. Он же не с гранатой к нам прилетел»

    Главный тренер «Динамо» Станислав Черчесов в интервью еженедельнику «Футбол» прокомментировал сложившуюся ситуацию с возможной отставкой тренера сборной России Фабио Капелло.
    «Меня как-то в Австрии попросили оценить Фабио Капелло. Я ответил: вот когда у меня будет хотя бы половина тех титулов, вот тогда я и буду иметь право его оценивать. Я считаю, что с Капелло нужно все решить цивилизованным путем с полным уважением к нему и к контракту. Он же не с гранатой к нам прилетел со словами – либо подписывайте контракт, либо я тут взорву всех».
    Напомним, что по неофициальной информации, Капелло будет уволен с должности главного тренера в случае невыхода сборной России на Евро-2016. Главными преемниками итальянца называют Леонида Слуцкого и Олега Кононова.
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    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.07.2015 14:22
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    Комментарии (81)
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    Oni
    1435770156
    Верняк.
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    salaga
    1435776037
    А это мысль: надо проверить - не носит ли за пазухой до сих пор. Если обнаружат, то засунуть ему в штаны и выдернуть чеку.
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    ибрагимхалил
    1435780014
    тут тебе не Кавказ брат у русских свои традиции и уставы как они говорят!!!
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    Lucius Vorenus
    1435783072
    чувак сборной не рулил только клубами.какие титулы его назад в Италию
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    rubinovyi2
    1435783517
    А,лучше бы с гранатой...
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    DRDR_SaSa
    1435784224
    С гранатой? Прилетел? Взорву? Станислав Саламович, по ходу дела, стал жертвой вербовщиков ИГИЛ.
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    Воин трои
    1435831640
    А деньги взять с юриста, что разрабатывал контракт
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    лолос
    1435843305
    Уговор дороже денег. Раз подписали контракт, значит надо выполнять обязательства.
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    vuomu
    1435985202
    ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma
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    ologreds
    1694997687
    numo434531
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