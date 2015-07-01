Диас: «Аргентина полностью нас переиграла»

Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас после сегодняшнего полуфинала Кубка Америки против Аргентины (1:6) заявил, что его команда ничего не смогла противопоставить более сильному сопернику.



«Получилось так, что мои игроки оказались безоружными на фоне соперника. Как итог такой крупный счет. Аргентинцы превзошли нас во всем, чем подтвердили статус одной из лучших команд мира», – сказал наставник.



В поединке за третье место «гуарани» предстоит сыграть с перуанцами.



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