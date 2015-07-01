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    Диас: «Аргентина полностью нас переиграла»

    Главный тренер сборной Парагвая Рамон Диас после сегодняшнего полуфинала Кубка Америки против Аргентины (1:6) заявил, что его команда ничего не смогла противопоставить более сильному сопернику.

    «Получилось так, что мои игроки оказались безоружными на фоне соперника. Как итог такой крупный счет. Аргентинцы превзошли нас во всем, чем подтвердили статус одной из лучших команд мира», – сказал наставник.

    В поединке за третье место «гуарани» предстоит сыграть с перуанцами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 06:56
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    Комментарии (9)
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    Динамо1927
    1435723140
    Супер
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    Triem
    1435728142
    Мужик! Признает все как есть!
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    KATALONIAFAN
    1435736529
    Месся превзошел весь центр и защиту парагвайчика..
    Ответить
    nahan
    1435751405
    Аргентинцы в хорошей форме и фавориты будущего финала.
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    Den Bull
    1435753575
    По счёту видно)
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    рус фан
    1435761080
    Месси, Пасторе, Ди Мария, Агуэро, порвали оборону Парагвая, счет мог быть и крупнее.
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    Sevastopol-www
    1436014748
    Трудное признание...
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    ologreds
    1694997688
    numo434495
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