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    Мартино: «Месси ничуть не переживает, что не забивает»

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино после сегодняшнего полуфинального матча Кубка Америки против Парагвая (6:1) отметил, что нападающий команды Лионель Месси нисколько не расстраивается из-за того, что забил на турнире всего лишь один мяч, причем с пенальти.

    «Для Месси совершенно не представляется проблемой, что он не забивает мячей. Он счастлив и так, ведь очень много работает на команду и помогает ей. Смею вас уверить: настроение у Лионеля отличное», – подытожил наставник «альбиселесты».

    Финал Кубка Америки состоится 4 июля, противостоять там Аргентине будут чилийцы.

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    Источник: Marca

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    01.07.2015 06:48
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    Комментарии (18)
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    vashinin
    1435732331
    переживает конечно, но работу командную делает как никто другой.
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    cska plus
    1435735141
    середнячок, классный запереживал))
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    KATALONIAFAN
    1435736579
    нет ТАТА бы-ё подномной переживает
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    Albatross
    1435741716
    Месси уж точно не о чем переживать.
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    sir_Alex
    1435746490
    Да ладно! Совсем-совсем?
    Ответить
    nahan
    1435751327
    Месси играет на команду и правильно, результаты налицо.
    Ответить
    Супервайзер
    1435782953
    Барселона заточена под голы Месси, а сборная Аргентины- нет. Тем не менее, Месси есть Месси.
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    Sevastopol-www
    1436014702
    Сегодня посмотрим, как в финале сыграет...
    Ответить
    -Дигорец-
    1436079757
    Шел бы ты лучше какой нибудь Кукуй Химнастик тренировать,учитель физры.
    Ответить
    ologreds
    1694997689
    numo434494
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