Месси – лучший игрок матча Аргентина – Парагвай

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки – 2015 с Парагваем, который был сыгран сегодня ночью, сообщает официальный «твиттер» турнира.



«Альбиселеста», напомним, одержала победу со счетом 6:1, а Месси поучаствовал в пяти забитых мячах своей команды.



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