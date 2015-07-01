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    Месси – лучший игрок матча Аргентина – Парагвай

    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Америки – 2015 с Парагваем, который был сыгран сегодня ночью, сообщает официальный «твиттер» турнира.

    «Альбиселеста», напомним, одержала победу со счетом 6:1, а Месси поучаствовал в пяти забитых мячах своей команды.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2015 06:15
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    Комментарии (80)
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    hangvay
    1435749772
    месси красава
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    Реалист kz
    1435749913
    Лучшим игроком матча должен был быть - Ди Мария !!!
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    Lionel Messi-10
    1435750481
    Просто лучший)
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    nahan
    1435750872
    Месси проводит отличный сезон и нет никаких сомнений, что вне конкуренции за пятый ЗМ.
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    рус фан
    1435756811
    Действия Месси в этом матче превосходны и почти безошибочны, так как я смотрел матч соглашусь что Лионель хотя и не забил (а мог момента три было) во многом справедливо выбран лучшим, его обостряющие пасы на партнеров очень техничны и умны.
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    NEOn13
    1435761763
    Лео лучший
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    Российский болельщеК
    1435769523
    5 голевых передач, но ни одной заброшеной шайбы, ничё, очки всё равно идут. возьмём на драфт.
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    Baksa66666
    1435771817
    Я смотрел весь матч, не без помощи Месси были забиты почти все мячи.. Все по делу!!!!
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    Sevastopol-www
    1436014601
    По заслугам и честь!)
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    ologreds
    1694997689
    numo434491
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