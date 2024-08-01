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Стив Макларен
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Стив Макларен - новости
Англия
3 мая 1961 (65)
Тренер
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Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
17 февраля
Фото
Экс-тренер сборной Англии, проигравший России в «Лужниках», возглавил команду Ямайки
2024.08.01 13:10
Макларен и ван дер Гааг вошли в штаб тен Хага в «МЮ»
2022.05.23 14:48
1
Макларен войдет в штаб тен Хага в «МЮ». Он был помощником Фергюсона с 1999 по 2001 год
2022.04.21 16:47
Макларен знает, кто может заменить Коутиньо в «Ливерпуле»
2018.01.03 07:15
2
Макларен: «Горжусь своими игроками за встречу с «Лестером»
2017.01.28 08:50
«Дерби» объявил о назначении Макларена
2016.10.12 18:43
Колоччини: «Бенитес способен привести «Ньюкасл» к победам»
2016.03.12 18:11
1
Макларен: «Я очень разочарован увольнением и уверен, что мы и так бы остались в АПЛ»
2016.03.11 20:10
Фото
Бенитес – новый главный тренер «Ньюкасла»
2016.03.11 18:07
6
Бенитес станет новым наставником «Ньюкасла»
2016.03.11 17:10
«Ньюкасл» уволил Макларена
2016.03.11 15:16
Бенитес возглавит «Ньюкасл» до матча против «Лестера»
2016.03.10 20:13
Руководство «Ньюкасла» проведет встречу с Маклареном
2016.03.09 19:07
На пост наставника «Ньюкасла» претендуют Мойес, Роджерс, Пирсон и Бенитес
2016.03.06 23:59
В ближайшие дни Мойес сменит Макларена на посту главного тренера «Ньюкасла»
2016.03.05 21:22
1
Наставник «Ньюкасла» хочет подписать нападающего «Барселоны»
2016.01.22 10:37
Макларен: «Такая игра может вызвать у тренера сердечный приступ»
2016.01.13 01:49
Макларен: «Играть нужно каждый раз так, чтобы не было сил уйти с поля»
2015.12.07 00:53
1
На смену Макларену может прийти Зеедорф
2015.11.25 09:16
Бывший футболист «Ньюкасла»: «У Макларена есть три матча, чтобы сохранить свой пост»
2015.10.07 15:01
Моуринью: «Только один менеджер в Англии не находится под давлением»
2015.09.25 18:40
5
Тэйлор пропустит около двух месяцев
2015.09.22 21:14
Макларен: «Ньюкасл» должен был забивать»
2015.08.22 17:40
Ривьеру может понадобится операция
2015.08.11 14:34
Вейналдум: «Макларен уже пытался подписать меня»
2015.07.12 12:18
4
Макларен хотел бы видеть Балотелли в «Ньюкасле»
2015.07.03 10:54
28
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