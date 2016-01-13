Макларен: «Такая игра может вызвать у тренера сердечный приступ»

Главный тренер "Ньюкасла" Стив Макларен поделился впечатлениями от матча 21-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (3:3).

"Поддержка болельщиков была волшебной, и мы хотели показать всем, кто мы такие. Говорят, что "МЮ" играет скучно, а нам не хватает характера, но мы сражались до конца и забили гол, который оставляет ощущение победного. Все думали, что здесь будет 0:0, а получили классические 3:3. Для ничьи этот матч был отличным, и мог вызвать у тренеров сердечный приступ", – сказал Макларен.

Также наставник прокомментировал трансферы Шелви и Савье.

"Они оба – типичные для "Ньюкасла" футболисты: правильный возраст, правильные характеристики. С ними наша игра станет качественней".