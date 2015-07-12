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    Вейналдум: «Макларен уже пытался подписать меня»

    Новичок «Ньюкасла» Джорджиньо Вейналдум рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «сорок» Стивом Маклареном.

    «Стив Макларен – человек, который поставил «Твенте» хорошую игру и завоевал с командой первое чемпионство в истории. У этого тренера хорошая репутация. Когда я выступал за «Фейенорд», он уже пытался подписать меня. Забавно, что это произошло только сейчас» – прокомментировал ситуацию голландский полузащитник.

    Напомним, что Вейналдум перешел в «Ньюкасл» из «ПСВ». Ранее футболистом активно интересовался «Зенит».

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    Источник: ФК «Ньюкасл»

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    12.07.2015 12:18
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    Комментарии (5)
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    kidd-75
    1436693214
    Надо было в Зенит...
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    4 walls
    1436695438
    .
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    sir_Alex
    1436697602
    Настойчивый Макларен
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    Петр 1
    1436719217
    ну удачи тебе там.
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    ologreds
    1694997626
    numo435469
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