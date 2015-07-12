Вейналдум: «Макларен уже пытался подписать меня»

Новичок «Ньюкасла» Джорджиньо Вейналдум рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «сорок» Стивом Маклареном.
«Стив Макларен – человек, который поставил «Твенте» хорошую игру и завоевал с командой первое чемпионство в истории. У этого тренера хорошая репутация. Когда я выступал за «Фейенорд», он уже пытался подписать меня. Забавно, что это произошло только сейчас» – прокомментировал ситуацию голландский полузащитник.
Напомним, что Вейналдум перешел в «Ньюкасл» из «ПСВ». Ранее футболистом активно интересовался «Зенит».
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«Стив Макларен – человек, который поставил «Твенте» хорошую игру и завоевал с командой первое чемпионство в истории. У этого тренера хорошая репутация. Когда я выступал за «Фейенорд», он уже пытался подписать меня. Забавно, что это произошло только сейчас» – прокомментировал ситуацию голландский полузащитник.
Напомним, что Вейналдум перешел в «Ньюкасл» из «ПСВ». Ранее футболистом активно интересовался «Зенит».
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.