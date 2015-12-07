Макларен: «Играть нужно каждый раз так, чтобы не было сил уйти с поля»

Наставник «Ньюкасла» Стив Макларен оценил действия своих подопечных в поединке против «Ливерпуля», в котором «сорокам» удалось добиться победы со счетом 2:0.

«Это невероятно важная и большая победа. Один или два раза были на грани провала, и все равно нам удавалось выкарабкаться. Таким образом вышло и сегодня. Мы усиленно трудились, потому, что достичь результата в Премьер-Лиге крайне сложно.

Сегодня наши игроки отдали настолько много сил, что им еле хватило сил уйти с поля по окончании матча. И так должно быть каждую неделю. Чем больше работаешь, тем чаще удача будет поворачиваться к тебе лицом», – сказал Макларен.