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    • Макларен: «Играть нужно каждый раз так, чтобы не было сил уйти с поля»

    Макларен: «Играть нужно каждый раз так, чтобы не было сил уйти с поля»

    Наставник «Ньюкасла» Стив Макларен оценил действия своих подопечных в поединке против «Ливерпуля», в котором «сорокам» удалось добиться победы со счетом 2:0.

    «Это невероятно важная и большая победа. Один или два раза были на грани провала, и все равно нам удавалось выкарабкаться. Таким образом вышло и сегодня. Мы усиленно трудились, потому, что достичь результата в Премьер-Лиге крайне сложно.

    Сегодня наши игроки отдали настолько много сил, что им еле хватило сил уйти с поля по окончании матча. И так должно быть каждую неделю. Чем больше работаешь, тем чаще удача будет поворачиваться к тебе лицом», – сказал Макларен.

    Источник: BBC

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    07.12.2015 00:53
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    Комментарии (2)
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    Дима1960
    1449525638
    Скорбно,"Ливерпуль",скорбн..
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