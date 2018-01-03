Макларен знает, кто может заменить Коутиньо в «Ливерпуле»

Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен назвал футболиста, который может заменить Филиппе Коутиньо в «Ливерпуле» в случае его ухода.

«Думаю, что «Ливерпулю» будет сложно заменить Коутиньо. Я бы обратил внимание на Санчеса из «Арсенала», он близок к переходу. 160 миллионов фунтов – большие деньги. На эти средства можно купить много футболистов, но «Ливерпулю» важно получить одного футболиста того же уровня, что и Коутиньо.

Лично я могу представить себе переход Санчеса на «Энфилд». Это тот игрок, который может заменить бразильца», – сказал Макларен.

Напомним, что главным претендентом на Коутиньо является «Барселона».