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    Макларен знает, кто может заменить Коутиньо в «Ливерпуле»

    Бывший главный тренер сборной Англии Стив Макларен назвал футболиста, который может заменить Филиппе Коутиньо в «Ливерпуле» в случае его ухода.

    «Думаю, что «Ливерпулю» будет сложно заменить Коутиньо. Я бы обратил внимание на Санчеса из «Арсенала», он близок к переходу. 160 миллионов фунтов – большие деньги. На эти средства можно купить много футболистов, но «Ливерпулю» важно получить одного футболиста того же уровня, что и Коутиньо.

    Лично я могу представить себе переход Санчеса на «Энфилд». Это тот игрок, который может заменить бразильца», – сказал Макларен.

    Напомним, что главным претендентом на Коутиньо является «Барселона».

    Источник: Liverpool Echo

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    03.01.2018 07:15
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 января 2018, 14:31

      Сомнительно, что сам Санчес согласится на такой переход

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 3 января 2018, 08:25

      Смысл продавать Коутиньо и купить Санчеса? Никакой прибыли.

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