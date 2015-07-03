Макларен хотел бы видеть Балотелли в «Ньюкасле»

Главный тренер английского «Ньюкасла» Стив Макларен желает приобрести нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли, сообщает английская пресса. Стоимость игрока составляет 15 миллионов евро, и «сороки» якобы готовы выложить эту сумму. Нынешняя команда итальянца ранее изъявляла желание избавиться от опального игрока.



Стремление иметь в своих рядах Балотелли также имеет турецкий «Бешикташ».



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