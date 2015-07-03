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    Макларен хотел бы видеть Балотелли в «Ньюкасле»

    Главный тренер английского «Ньюкасла» Стив Макларен желает приобрести нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли, сообщает английская пресса. Стоимость игрока составляет 15 миллионов евро, и «сороки» якобы готовы выложить эту сумму. Нынешняя команда итальянца ранее изъявляла желание избавиться от опального игрока.

    Стремление иметь в своих рядах Балотелли также имеет турецкий «Бешикташ».

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    Источник: Daily Star

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    03.07.2015 10:54
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    Комментарии (29)
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    My_Liverpool
    1435913312
    Да заберите уже кто нибудь
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    старина
    1435913730
    Макларену нужно к психиатру
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    katalonez
    1435913819
    Судя по тому как часто он забивает, то он наверно \"либеро\")))
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    bfd
    1435913926
    Отлично! Скорее подписывай, а то уведут!!!
    Ответить
    Крылатый
    1435915084
    Нет, лучше без напов остаться, но только не Бало...
    Ответить
    DXTK
    1435917610
    Да макларен явно не следил За Апл а был по уши погружен в Чемпионшип возможно если сейчас Стивен тренировал бы Дерби то такой игрок как Марио не пременно бы помог, а Уродовать еще и Сорок, хватило Ливерпульского облома, пускай едет в Италию или в Турцию. Но что-то чувствую когда Мерсесайдцы его продадут они устроят настоящую вакханалию \"Праздник\" Супер-Марио.
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    Lucius Vorenus
    1435920895
    Вот это похоже на правду! Только нужно ли это сама Марио
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    урфинДжо
    1435920972
    лучше мне кажется ему идти в турцию, там думаю его заставят бегать
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    nahan
    1435977497
    Двое без шариков идентичны...
    Ответить
    ologreds
    1694997677
    numo434678
    Ответить
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