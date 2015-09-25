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    • Моуринью: «Только один менеджер в Англии не находится под давлением»

    Моуринью: «Только один менеджер в Англии не находится под давлением»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью, отвечая на вопрос о нелегкости положения наставника «Ньюкасла» Стива Макларена, в связи с плохим стартом его команды, отметил, что в Англии все менеджеры находятся под давлением, кроме одного.

    «Я думаю, что в этой стране только один менеджер не находится под давлением. Любой другой специалист находится под давлением: Стив под давлением, я под давлением, Брендан Роджерс под давлением, Мануэль Пеллегрини под давлением, все под давлением.

    Мы не можем проигрывать матчи, не можем выступать ниже ожиданий, мы должны добиваться поставленных целей, я симпатизирую всем этим менеджерам и верю, что у них также есть симпатия ко мне, потому что у нас очень сложная работа.

    Кто тот менеджер о ком я говорил? Он может разговаривать о судьях до игры, может говорить о них после игры, может толкать людей в технической зоне, жаловаться на все вокруг утром, вечером, ничего не произойдет. Он не способен добиться чего-либо, но сохраняет свою работу и по-прежнему может считаться королем, это его привилегия», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2015 18:40
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    Комментарии (6)
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    rashidinho
    1443196135
    я так понимаю, это Венгер?
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    Remy Etienne LeMeau
    1443196715
    Арсена подъ..бал.
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    Igreks
    1443197802
    Маур клоун...что тут не понятно
    Ответить
    dzvinka
    1443198011
    )))))посмеялся
    Ответить
    расулик
    1443284116
    Ахахах
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    ologreds
    1694997101
    numo443471
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