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Стив Макларен
Статистика
Стив Макларен - статистика
Англия
3 мая 1961 (65)
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Золотой кубок КОНКАКАФ 2025
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
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Товарищеские матчи 2009
Чемпионат Голландии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
В
П
Н
Ямайка
3
1
2
0
Золотой кубок КОНКАКАФ, 3 тур
Панама
4 : 1
25.06.2025
Ямайка
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
Ямайка
2 : 1
21.06.2025
Гваделупа
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1 тур
Ямайка
0 : 1
17.06.2025
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