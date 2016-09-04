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Стив Макларен
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Стив Макларен - материалы
Англия
3 мая 1961 (65)
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Большой Сэм вступает в игру. Как дебютировали в Англии до Эллардайса
Сегодня Сэм Эллардайс проведет свой первый официальный матч в качестве главного тренера сборной Англии. «Бомбардир» вспоминает, как сложились дебютные игры для его предшественников.
04.09.2016 17:01
Чей подвиг вчера повторил «Ливерпуль». Два суперкамбэка «Мидлсбро» 10-летней давности
«Ливерпуль» устроил немыслимый камбэк в матче с дортмундской «Боруссией», заставив вспомнить, какие чудеса ровно 10 лет назад в этом турнире творила еще одна английская команда. «Бомбардир» ностальгирует по «Мидлсбро» Стива Макларена, который совершил сразу два суперкамбэка весной 2006-го.
15.04.2016 15:50
3
Отложенный вылет. Зачем Бенитесу «Ньюкасл»?
«Ньюкасл» нулевых был таким крутым, что засветился в фильме «Гол». Мудрый тренер, еврокубки, камео Алана Ширера – «сороки» были большим клубом, пусть и не входили в пафосную «топ-4». Александр Карамышев разобрался, кто изуродовал «Ньюкасл» и зачем сюда приехал Рафа Бенитес.
20.03.2016 15:05
2
Какого тренера пора увольнять. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Тренер «Валенсии» Нуну Эшпириту Санту ушел в отставку. Продолжают набирать ход слухи о скором увольнении из «Ромы» Руди Гарсии. «Бомбардир» предлагает своим читателям выбрать наставников, которые должны покинуть свой пост прямо сейчас.
01.12.2015 14:10
11
Очередное фиаско Моуринью и впечатляющий успех «Сандерленда». Главные события 10-го тура английской Премьер-лиги
Шервуд отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы». «Юнайтед» и «Сити» сыграли разочаровывающее дерби. «Бомбардир» рассказывает о том, чем запомнился футбольный уик-энд в Англии.
26.10.2015 12:00
Разгромная победа «Арсенала» и пента-трик Агуэро. Главные события 8-го тура английской Премьер-лиги
Случились сразу две тренерские отставки. «Челси» продолжил падение в пропасть. «Манчестер Сити» вернул себе первое место. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил зрителям английский футбольный уик-энд.
05.10.2015 10:00
1
Зоопарк на прогулке. Главные события 6-го тура английской Премьер-лиги
Диего Коста побеждает, команда Билича подтверждает свою репутацию, а Роджерс делает еще один шаг к увольнению. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарил нам футбольный уик-энд в Англии.
21.09.2015 08:40
1
«Такого ужасного тренера сборная Англии не знала». Чего стоило Стиву Макларену возвращение в АПЛ
Матч «Ньюкасл» - «Саутгемптон» станет для тренера «сорок» Стива Макларена первым в АПЛ за последние 9 лет. «Бомбардир» рассказывает, чем экс-наставник сборной Англии занимался все это время и как пережил невыход на Евро-2008.
09.08.2015 11:50
9
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