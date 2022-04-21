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Макларен войдет в штаб тен Хага в «МЮ». Он был помощником Фергюсона с 1999 по 2001 год

Бывший главный тренер сборной Англии и «Ньюкасла» Стив Макларен будет ассистентом Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

Новый главный тренер «МЮ» убедил руководство, чтобы 60-летний англичанин вошел в его штаб. Вторым помощником тен Хага станет Митчелл ван дер Гаг, с которым он продолжает работу в «Аяксе».

  • Тен Хаг возглавит «Юнайтед» по окончании сезона.
  • Макларен был помощником Алекса Фергюсона в «МЮ» с 1999 по 2001 год.
  • Тен Хаг входил в тренерский штаб Макларена в «Твенте» в сезоне-2008/09, когда команда выиграла чемпионат Нидерландов.

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Источник: The Telegraph

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