Макларен войдет в штаб тен Хага в «МЮ». Он был помощником Фергюсона с 1999 по 2001 год

Бывший главный тренер сборной Англии и «Ньюкасла» Стив Макларен будет ассистентом Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.
Новый главный тренер «МЮ» убедил руководство, чтобы 60-летний англичанин вошел в его штаб. Вторым помощником тен Хага станет Митчелл ван дер Гаг, с которым он продолжает работу в «Аяксе».
- Тен Хаг возглавит «Юнайтед» по окончании сезона.
- Макларен был помощником Алекса Фергюсона в «МЮ» с 1999 по 2001 год.
- Тен Хаг входил в тренерский штаб Макларена в «Твенте» в сезоне-2008/09, когда команда выиграла чемпионат Нидерландов.
Источник: The Telegraph