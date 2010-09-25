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Курбан Бердыев - новости
Туран Товуз
Туркменистан
25 августа 1952 (74)
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Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
25 сентября
10
«Ростову» посоветовали тренера с 2 чемпионствами РПЛ: «Но потянут ли его зарплату?»
24 сентября
1
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
15 августа
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
13 августа
1
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
12 августа
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
11 августа
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
10 августа
3
Фото
Бывший вратарь «Рубина» перешел в клуб Бердыева
5 июля
Фото
Клуб Бердыева расстался с российским вратарем и бывшим легионером «Спартака»
3 июля
Талалаев ответил на критику Бердыева
19 июня
10
Бубнов назвал единственного российского тренера, способного возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
16 июня
11
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
12 июня
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня
Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века
1 июня
8
Предложен кандидат на замену Дюкову во главе РФС: «Футбол в России поменяется в лучшую сторону»
28 мая
5
Бердыев радикально высказался по лимиту на легионеров в РПЛ
27 мая
9
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
26 мая
24
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
25 мая
17
Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»
25 мая
7
Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 32 года
21 мая
4
Семак повторил достижение Семина, Романцева и Бердыева
27 февраля
5
Видео
Бердыев извинился после удаления за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана
10 февраля
1
Бердыев высказался о смерти Игнатьева
28 января
В Азербайджане прокомментировали будущее 73-летнего Бердыева
2025.12.10 16:46
5
Фото
Бердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»
2025.12.09 14:17
5
Бубнов предложил тренера сборной России вместо Карпина
2025.11.20 16:14
4
«Спартаку» посоветовали замену для Станковича: «Нужен тренер с авторитетом»
2025.11.06 09:27
12
«Спартаку» посоветовали тренера на замену Станковичу – он дважды брал РПЛ
2025.10.08 21:57
5
В азербайджанском клубе прояснили будущее Бердыева
2025.06.05 10:51
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Главные новости
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
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Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
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Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
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