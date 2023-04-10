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Азербайджан. Премьер-лига
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Курбан Бердыев
Материалы
Курбан Бердыев - материалы
Туран Товуз
Туркменистан
25 августа 1952 (74)
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Босс «Сочи» говорил, что Бердыев будет помогать в развитии клуба. Итог: 106 дней на посту (5 матчей) – и увольнение
Главная неожиданность в РПЛ этой весной.
10.04.2023 15:38
Станет ли «Спартак» чемпионом, обгонит ли Писарский Промеса в гонке бомбардиров – главные интриги РПЛ перед концом сезона
Собрали для вас важные моменты.
03.04.2023 10:03
Великая победа «Рубина» над «Барсой»: Бердыев придумал план для Месси, помогал будущий тренер «Спартака», Семак разряжал обстановку
Легендарные 2:1 для нашего футбола.
03.03.2023 12:57
Бердыев не тренировал два года. Чем он занимался в это время: консультировал в «КАМАЗе» и Казахстане, судился с «Ростовом» из-за долга
Большой перерыв?
17.07.2021 00:03
Полгода назад Бердыев ушел из «Рубина». С тех пор было много слухов и одно дельное предложение
Сейчас его связывают с «Сочи».
21.11.2019 13:03
8
Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Кандидатур как всегда много.
30.09.2019 12:00
79
«Рубин» без Бердыева не развалился. Шаронов пока тащит
Это замечают и внутри команды.
23.07.2019 12:22
6
«Ростов» странно расстался с Гацканом: месяц назад продлил с ним контракт, а сейчас расторг
Теперь от команды Бердыева почти ничего не осталось.
18.07.2019 16:35
37
Панические атаки, депрессии, ссоры с тренерами. У Домингеса была очень непростая карьера
История одного из лучших легионеров в истории РПЛ.
28.06.2019 14:25
3
Хорошо, что Бердыев ушeл из «Рубина». Он заслуживает большего
И сам давно мечтает о Европе.
05.06.2019 19:00
17
У «Рубина» нет денег: игроки бастуют, долги по зарплате, распродажа лидеров
Рассказываем, как команда переживает кризис.
07.01.2019 17:44
11
У «Рубина» лучшие угловые в РПЛ. Смотрите сами
«Зенит» проиграл удивительной команде.
09.12.2018 22:00
1
«Спартак» не побеждает и без Карреры
Два матча – ноль побед.
29.10.2018 23:07
22
Идеальный тренер для «Спартака» – Карпин. Нет, серьезно
Илья Егоров рвет шаблоны.
22.10.2018 14:20
45
Вы удивитесь, но «Рубин» выступает почти идеально
А больших успехов у команды так и нет.
22.09.2018 19:25
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