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Команды
Бавария
Венсан Компани
Новости
Венсан Компани - новости
Бавария
Бельгия
10 апреля 1986 (40)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
В «Баварии» прокомментировали состояние Компани, потерявшего сознание на тренировке
24 октября
Компани экстренно госпитализировали
23 октября
Тренер «Баварии» оценил удаление Олисе за бросок мяча в лицо сопернику
14 октября
1
Тренер «Баварии» прокомментировал разгром норвежского клуба
11 сентября
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
8 сентября
2
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Топ-20 лучших тренеров сезона в Европе по версии Goal
2 июня
2
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
18 мая
1
Компани высказался о судействе в полуфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ»
7 мая
6
Тренер «Баварии» заявил о возможной ошибке судьи матча с «ПСЖ»
29 апреля
5
Компани сказал, что вселяет уверенность в «Баварию» перед ответной игрой с «ПСЖ»
29 апреля
1
Компани описал матч «ПСЖ» – «Бавария»
29 апреля
Компани высказался о победе над «Реалом»
16 апреля
1
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» без тренера
16 апреля
1
Реакция Компани на победу «Баварии» над «Реалом»
8 апреля
4
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на замену Гвардиоле
3 апреля
3
Самые высокооплачиваемые футболисты и тренеры Бундеслиги
2 апреля
Лучшие футболисты АПЛ в 21-м веке по версии Goal
25 марта
2
Компани отреагировал на выход «Баварии» на «Реал» в Лиге чемпионов
19 марта
Компани оценил победу «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 6:1
11 марта
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на случай ухода Гвардиолы
2025.11.12 14:38
В Германии раскрыли, зачем «Бавария» продлила контракт с Компани
2025.10.21 16:16
Фото
«Бавария» продлила контракт с Компани
2025.10.21 13:22
Тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Челси»
2025.09.18 08:15
Агуэро составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.05.06 23:44
Тренер «Баварии» объяснил вылет команды из Лиги чемпионов
2025.04.17 08:13
4
Кубарси из «Барселоны» побил рекорд Компани в ЛЧ
2025.04.10 01:00
1
Тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Интера»
2025.04.09 08:00
1
Названы самые высокооплачиваемые тренеры Бундеслиги
2025.03.27 17:20
Компани продолжит тренировать «Баварию», но при одном условии
2025.02.26 14:56
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