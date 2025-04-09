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Тренер «Баварии» прокомментировал поражение от «Интера»

Сегодня, 08:00

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером» (1:2).

«У нас были моменты забить больше одного раза, два или три гола, может даже больше. Знаем, что у них есть классные футболисты в атаке, и не могло не быть угроз нашим ворот. Но мы были опаснее, и у нас были моменты.

Я знаю, что играть с «Интером» на выезде – это сложно, но я не думаю, что мы должны из-за травм или чего-то подобного заранее чувствовать себя побежденными. У нас будут шансы и в Милане.

Мы проиграли, поэтому я могу говорить только о том, что чувствовал или видел. У меня не было ощущения, что мы не можем забить, что мы не угрожаем воротам соперника. У нас были шансы до самого конца, но результат не всегда должны быть справедлив.

Сейчас наступил перерыв. Ни одна команда, уходя в раздевалку в перерыве при 1:2, не говорит: «Мы сдаемся, поехали домой». Мы по-прежнему верим в свои шансы в Милане», – сказал Компани.

  • Гол у «Баварии» забил Томас Мюллер на 85-й минуте. У «Интера» отличились Лаутаро Мартинес на 38-й и Давиде Фраттези на 88-й.
  • Ответный матч пройдет 16 апреля.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Интер Бавария Компани Венсан
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