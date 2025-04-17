Тренер «Баварии» объяснил вылет команды из Лиги чемпионов

Главный тренер «Баварии» подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером» в Милане (2:2).
«Думаю, мы в любом случае выступили хорошо. Нам не хватало многих игроков. Нельзя не сказать об этом. Тем не менее сегодня многое казалось правильным. Болельщики невероятно здорово поддерживали нас.
Я считаю, что мы создали достаточно, чтобы забить больше, чем соперник. Было два момента, когда мы должны были сыграть лучше, но мы должны отдать «Интеру» должное – у них классная команда.
Если бы меня попросили просто прокомментировать результат, это заняло бы пять секунд. Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без нас. Мы не можем это изменить. Но в этом противостоянии мы сделали достаточно, чтобы выиграть два этих матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого еще многое предстоит сделать.
Мы играли против классной команды. У них замечательный тренер. Мы можем сожалеть только о результате, потому что никаких вопросов по игре у меня нет. Мы просто должны были забить больше», – сказал Компани.
- Голы у «Баварии» забили Гарри Кейн на 52-й минуте и Эрик Дайер на 76-й. У «Интера» отличились Лаутаро Мартинес на 58-й и Бенжамен Павар на 61-й.
- В первом матче «Интер» победил со счетом 2:1.
- «Бавария» в 4-й раз за последние 5 сезонов вылетела в 1/4 финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда выбыла на стадии полуфинала.