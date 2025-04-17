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Тренер «Баварии» объяснил вылет команды из Лиги чемпионов

Сегодня, 08:13
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Главный тренер «Баварии» подвел итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Интером» в Милане (2:2).

«Думаю, мы в любом случае выступили хорошо. Нам не хватало многих игроков. Нельзя не сказать об этом. Тем не менее сегодня многое казалось правильным. Болельщики невероятно здорово поддерживали нас.

Я считаю, что мы создали достаточно, чтобы забить больше, чем соперник. Было два момента, когда мы должны были сыграть лучше, но мы должны отдать «Интеру» должное – у них классная команда.

Если бы меня попросили просто прокомментировать результат, это заняло бы пять секунд. Суровая реальность такова, что домашний финал обойдется без нас. Мы не можем это изменить. Но в этом противостоянии мы сделали достаточно, чтобы выиграть два этих матча. Мы вернемся в Лигу чемпионов через пять месяцев, но до этого еще многое предстоит сделать.

Мы играли против классной команды. У них замечательный тренер. Мы можем сожалеть только о результате, потому что никаких вопросов по игре у меня нет. Мы просто должны были забить больше», – сказал Компани.

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Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Бавария Интер Компани Венсан
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Комментарии (2)
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oplechton
1744872472
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Garrincha58
1744873329
даже если бы прошли Интер на пороге Барса и ещё баварцам мешало большое желание сыграть дома в финале
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