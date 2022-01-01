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Милан
Рубен Аморим
Новости
Рубен Аморим - новости
Милан
Португалия
27 января 1985 (41)
Тренер
Статистика
Новости
Аморим объяснил разгром «Милана» «Борнмутом»
23 октября
1
Фанаты «Борнмута» поиздевались над Аморимом
23 октября
1
Стало известно, готовится ли «Милан» уволить Аморима
18 сентября
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
«Милан» объявил имя нового главного тренера
16 июня
1
Раскрыта зарплата нового тренера «Милана»
15 июня
«Милан» договорился о контракте с новым тренером
15 июня
«МЮ» может снизить компенсации Амориму
14 июня
«Милан» определился с новым тренером
14 июня
1
У «Милана» есть два кандидата на пост главного тренера
13 июня
«Бенфика» рассматривает трех тренеров на замену Моуринью
1 мая
1
Названо следующее место работы Моуринью
10 февраля
1
«Манчестер Юнайтед» отказал Амориму в трансфере двух нападающих
15 января
2
«Манчестер Юнайтед» не выполнил шесть трансферных требований Аморима
7 января
2
Стало известно, какую сумму «Манчестер Юнайтед» потратил на компенсации уволенным тренерам после Фергюсона
7 января
10
Моуринью отреагировал на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»
7 января
2
Реакция Гвардиолы на увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»
6 января
1
Канчельскис оценил увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»
6 января
Стало известно о реакции Аморима на увольнение из «Манчестер Юнайтед»
6 января
1
Журавель – об Амориме: «Типичная чугунная голова»
5 января
2
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех тренеров на замену Амориму
5 января
4
Аморим установил антирекорд среди тренеров «Манчестер Юнайтед»
5 января
1
Назван размер компенсации Амориму за увольнение из «Манчестер Юнайтед»
5 января
10
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Только три команды набрали меньше очков в АПЛ, чем «Манчестер Юнайтед» при Амориме
5 января
Погребняк прокомментировал увольнение Аморима из «Манчестер Юнайтед»
5 января
1
Стало известно, как Аморим отреагировал на увольнение из «Манчестер Юнайтед»
5 января
1
В «Манчестер Юнайтед» объяснили увольнение Аморима
5 января
10
«МЮ» уволил Аморима
5 января
10
Аморим намекнул, когда уйдет из «Манчестер Юнайтед»
4 января
2
Аморим прокомментировал ничью «МЮ» с «Лидсом»
4 января
1
2
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