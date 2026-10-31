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Серия А 2026/2027
Команды
Милан
Рубен Аморим
Статистика
Рубен Аморим - статистика
Милан
Португалия
27 января 1985 (41)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лига Европы, 3 тур
Борнмут
3 : 0
22.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 2
18.10.2026
Аталанта
Лига Европы, 2 тур
Зальцбург
0 : 4
15.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 1
11.10.2026
Милан
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
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Португалия. Примейра 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Португалия. Примейра 2020/2021
Команда
И
В
П
Н
Милан
10
6
1
3
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3 : 2
18.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 1
11.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 0
20.09.2026
Лечче
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
2 : 0
28.08.2026
Венеция
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1 : 2
23.08.2026
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