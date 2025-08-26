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Бундеслига 2026/2027
Команды
Боруссия Д
Нико Ковач
Новости
Нико Ковач - новости
Боруссия Д
Хорватия
15 октября 1971 (55)
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2 апреля
Стал известен новый кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
20 января
3
Фото
Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером
2025.08.26 12:20
Тренер «Боруссии» прокомментировал победу над «Барселоной»
2025.04.16 08:23
2
Ковач объяснил разгром «Боруссии» от «Барселоны»
2025.04.10 09:36
Бундеслига. «Бавария» с дублем Кейна обыграла «Хольштайн» (4:3), «Боруссия» победила «Хайденхайм» (2:1)
2025.02.01 19:24
Экс-тренер «Баварии» возглавил дортмундскую «Боруссию»
2025.01.30 11:24
Дортмундская «Боруссия» определилась с новым тренером
2025.01.30 10:34
Дортмундская «Боруссия» ведет переговоры с экс-тренером «Баварии»
2025.01.28 16:16
1
«Боруссия Д» рассматривает трех тренеров на замену Шахину
2025.01.22 14:28
«Ливерпуль» рассматривает экс-тренера «Баварии»
2024.04.15 18:43
Нико Ковача уволили из «Вольфсбурга»
2024.03.17 15:00
Экс-тренер «Баварии» и «Монако» Ковач возглавил «Вольфсбург»
2022.05.24 13:48
1
«Фенербахче» намерен пригласить экс-тренера «Монако» Ковача
2022.01.08 12:18
Игроки «Монако» сильно удивлены отставке Ковача (L'Equipe)
2022.01.02 16:28
1
«Монако» объявил об отставке Ковача
2022.01.01 21:57
6
«Монако» отстранил Ковача от работы с командой (L’Equipe)
2021.12.30 20:49
2
В «Монако» не исключают отставку Ковача
2021.12.29 08:49
1
Ковач: «Головин важен для «Монако». «Барселона» без Месси – другая команда»
2021.11.27 21:15
2
Головин пропустит матч с «Брестом»
2021.10.29 17:25
Ковач – о Головине: «Очень умный парень. Он должен делать 10+10 за сезон»
2021.09.22 00:55
5
Ковач: «С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо. Так же и в других командах»
2021.09.17 08:54
6
Ковач: «Монако» проявил к «Шахтеру» слишком большое уважение»
2021.08.18 07:20
3
Головин рискует пропустить матч с «Шахтером» в квалификации ЛЧ
2021.08.14 12:34
4
Ковач – о матче со «Спартой»: «Мы выиграли матч и победили расизм»
2021.08.04 08:02
2
Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует»
2021.04.30 09:56
6
Ковач – о матче со «Страсбуром»: «Головин сыграл неудачно? Таков закон спорта»
2021.03.04 13:48
Ковач – о Головине в старте «Монако»: «Ждем зеленый свет от медицинского штаба»
2021.03.02 18:02
1
Ковач – о Головине: «Это топ-игрок. Я очень рад за него»
2021.02.08 09:52
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Ковач: «Очень доволен игрой Головина в матче с «Марселем»
2021.01.24 09:27
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