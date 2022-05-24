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Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
4
21:54
Мане может уйти из «Баварии» из-за удара по лицу Сане
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
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Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
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Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
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Нико Ковач - новости
Тренер
Имя
Нико
Фамилия
Ковач
Команда
Вольфсбург
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
15 октября 1971
Статистика
Новости
Статьи
Посты
24 мая 2022
13:48
Экс-тренер «Баварии» и «Монако» Ковач возглавил «Вольфсбург»
1
8 января 2022
12:18
«Фенербахче» намерен пригласить экс-тренера «Монако» Ковача
2 января 2022
16:28
Игроки «Монако» сильно удивлены отставке Ковача (L'Equipe)
1
1 января 2022
21:57
«Монако» объявил об отставке Ковача
6
30 декабря 2021
20:49
«Монако» отстранил Ковача от работы с командой (L’Equipe)
2
29 декабря 2021
08:49
В «Монако» не исключают отставку Ковача
1
27 ноября 2021
21:15
Ковач: «Головин важен для «Монако». «Барселона» без Месси – другая команда»
2
29 октября 2021
17:25
Головин пропустит матч с «Брестом»
22 сентября 2021
00:55
Ковач – о Головине: «Очень умный парень. Он должен делать 10+10 за сезон»
5
17 сентября 2021
08:54
Ковач: «С Головиным и Сидибе у «Монако» другое лицо. Так же и в других командах»
6
18 августа 2021
07:20
Ковач: «Монако» проявил к «Шахтеру» слишком большое уважение»
5
14 августа 2021
12:34
Головин рискует пропустить матч с «Шахтером» в квалификации ЛЧ
7
4 августа 2021
08:02
Ковач – о матче со «Спартой»: «Мы выиграли матч и победили расизм»
3
30 апреля 2021
09:56
Ковач: «Головин соответствует уровню «Баварии». С ним «Монако» прогрессирует»
10
4 марта 2021
13:48
Ковач – о матче со «Страсбуром»: «Головин сыграл неудачно? Таков закон спорта»
2 марта 2021
18:02
Ковач – о Головине в старте «Монако»: «Ждем зеленый свет от медицинского штаба»
1
8 февраля 2021
09:52
Ковач – о Головине: «Это топ-игрок. Я очень рад за него»
6
24 января 2021
09:27
Видео
Ковач: «Очень доволен игрой Головина в матче с «Марселем»
16 января 2021
11:31
В первых 20 матчах с «Монако» Ковач набрал больше очков, чем Жардим. С португальцем команда становилась чемпионом
2
7 января 2021
11:17
Ковач – о Головине: «Мы очень рады его возвращению. Уверен, он поднимет уровень команды»
2
4 января 2021
18:31
Головин может вернуться на поле в середине недели
16 декабря 2020
16:45
Ковач: «Нам не хватает Головина. Сложно назвать точную дату его возвращения на поле»
5 сентября 2020
12:12
L’Equipe: тренер Ковач и вратарь Леком – зараженные коронавирусом в «Монако»
22 июля 2020
23:20
Товарищеский матч. «Монако» в дебютной игре Ковача уступил «Стандарду», Головин провел на поле тайм
1
13:26
Metaratings: Митрюшкин не подошел Нико Ковачу
4
12:00
Ковач хочет подписать Йовича и Костича в «Монако»
4
19 июля 2020
23:40
Ковач подписал трехлетний контракт с «Монако»
18 июля 2020
13:51
L'Equipe: «Монако» уволил Морено и хочет назначить Ковача
4
27 мая 2020
22:27
Руководство «Боруссии» Д контактировало с Ковачем на предмет работы в клубе
13 февраля 2020
11:50
Нико Ковач может летом возглавить «Герту»
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