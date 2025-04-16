Тренер «Боруссии» прокомментировал победу над «Барселоной»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:1).

«Сегодня мы все увидели отличный футбольный матч, особенно в исполнении моей команды. Игра была очень интенсивной, с большим давлением в атаке. Конечно, я разочарован тем, что мы вылетели, но сегодня мы нанесли «Барселоне» первое поражение в 2025 году, и это о многом говорит. Мы можем гордиться собой.

Этот матч был совсем не похож на первый. Мы были намного смелее, намного острее, у нас было больше храбрости, и, конечно, наши болельщики также играют важную роль в таких играх. Это очень порадовало меня. Так сыграть против «Барселоны» – это большая честь», – сказал Ковач.