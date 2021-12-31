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    Игроки «Монако» сильно удивлены отставке Ковача (L'Equipe)

    Футболисты «Монако» с большим удивлением восприняли отставку главного тренера Нико Ковача. Они не считают, что ситуация в команде требовала менять тренера.

    Ковач встречался с футболистами и попросил прощения, если они считают его методы неподходящими. Игроки поблагодарили хорвата, сказав, что его советы им помогли.

    • Ковач возглавлял «Монако» с июля 2020 года.
    • Клуб идет на 6-м месте в Лиге 1.
    • Команду должен принять главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22214

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Заразились от Спартака. ((( Это хуже ковида.

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