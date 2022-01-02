Игроки «Монако» сильно удивлены отставке Ковача (L'Equipe)

Футболисты «Монако» с большим удивлением восприняли отставку главного тренера Нико Ковача. Они не считают, что ситуация в команде требовала менять тренера.
Ковач встречался с футболистами и попросил прощения, если они считают его методы неподходящими. Игроки поблагодарили хорвата, сказав, что его советы им помогли.
- Ковач возглавлял «Монако» с июля 2020 года.
- Клуб идет на 6-м месте в Лиге 1.
- Команду должен принять главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман.
Фонсека, Марш и Клеман – кандидаты на смену Ковача в «Монако» (Санти Ауна)
Источник: L'Equipe