Ковач объяснил разгром «Боруссии» от «Барселоны»

Главный тренер «Боруссии Д» Нико Ковач подвел итоги матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:4).

«Мы ожидали большего, но нужно признать: «Барса» воспользовалась всеми подарками, которые мы ей сделали. Это заслуженное поражение, но верно и то, что мы могли забить, особенно в первом тайме, когда у нас было несколько моментов.

Нам нужно посмотреть, что мы можем улучшить для игры в Дортмунде, но мы также должны готовиться к матчам Бундеслиги. Я настроен оптимистично, но должен быть реалистом... это был очень важный результат; наши шансы на проход дальше минимальны.

Мы знаем, что будет трудно, но у нас должна быть искра надежды, потому что без нее отыграться будет невозможно. Очевидно, нам нужно посмотреть, что пошло не так, что нам нужно изменить», – сказал Ковач.