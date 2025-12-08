Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Ротор
Дмитрий Парфенов
Новости
Дмитрий Парфенов - новости
Ротор
Россия
11 сентября 1974 (52)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Первая лига. «Сочи» благодаря экс-спартаковцу на выезде обыграл команду экс-спартаковца (1:0)
16 октября
4
Первая лига. «Ротор» Парфенова «отвозил» команду Ташуева (4:0)
13 сентября
2
Парфенов считает, что «Ротор» оплевали
23 мая
2
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
23 мая
8
Парфенов высказался о назначении Карседо в «Спартак»
8 января
1
Титов предложил «Спартаку» на выбор трех тренеров
2025.12.08 21:33
16
Парфенов сказал, кто возглавит «Спартак» после Романова
2025.12.04 18:40
1
Фото
Парфенов возглавил клуб Первой лиги
2025.12.01 21:14
5
«Точно знаю, что делать»: Парфенов вызвался возглавить «Спартак»
2025.11.12 12:28
13
Романцев возмутился увольнением Парфенова из «Торпедо»
2025.10.31 11:38
1
Реакция Парфенова на возвращение «Тосно» в профессиональный футбол
2025.10.21 19:07
«Вот вам деньги – уходите»: подробности увольнения Парфенова из «Торпедо»
2025.10.18 10:51
2
Семин предложил изменить регламент из-за «Торпедо»
2025.10.16 01:10
Парфенов впервые высказался об увольнении из «Торпедо»
2025.10.15 21:47
2
Фото
«Торпедо» объявило об увольнении Парфенова спустя месяц работы
2025.10.15 11:12
6
«Торпедо» с экс-спартаковцем во главе опустилось на последнее место
2025.10.11 20:59
Парфенов взял двух экс-спартаковцев в тренерский штаб «Торпедо»
2025.09.16 00:43
1
В «Торпедо» прокомментировали назначение Парфенова
2025.09.13 13:24
Фото
«Торпедо» назначило знаменитого экс-спартаковца на пост главного тренера
2025.09.13 11:09
14
Раскрыта зарплата Парфенова в «Торпедо»
2025.09.13 10:32
Назван основной кандидат на пост главного тренера «Торпедо»
2025.09.13 00:36
4
Парфенов рассказал, когда последний раз был в родной Одессе
2025.08.26 17:11
2
Парфенов сказал, почему народная любовь принадлежит «Спартаку», а не «Зениту»
2025.08.14 16:10
11
Парфенов – о сумме трансфера Жедсона: «Не надо считать чужие деньги»
2025.08.01 10:25
14
Парфенов дал трансферный совет «Спартаку»
2025.01.26 11:19
3
Шалимов может возглавить клуб Медиалиги
2024.11.15 12:40
Парфенов изъявил желание возглавить «Спартак»
2024.10.17 20:02
3
Парфенов вспомнил о жуткой травме: «Запах паленой кости – мало приятного»
2024.10.16 22:59
2
Парфенов назвал спартаковца, который делает разницу
2024.09.25 10:00
3
Парфенов считает, что «Актобе» может выиграть два трофея в текущем сезоне
2024.09.23 16:41
1
2
3
4
5
Главные новости
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
2
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
Вчера, 22:40
3
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
Вчера, 21:45
2
Фото
Определен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
Вчера, 21:37
9
Фото
Винисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
Вчера, 21:13
3
Видео
Реакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
Вчера, 20:51
21
Видео
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
Вчера, 20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
Вчера, 19:50
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+