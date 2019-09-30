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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
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Дмитрий Парфенов
Материалы
Дмитрий Парфенов - материалы
Ротор
Россия
11 сентября 1974 (52)
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Кто будет новым тренером «Спартака» – выбираете вы
Кандидатур как всегда много.
30.09.2019 12:00
79
Парфeнов снова в финале Кубка России. Как ему это удаeтся?
С ним «Урал» стал веселее.
15.05.2019 21:39
11
Клубы Парфенова – ужас для «Спартака». С ними лучше не встречаться
Как же они утомили красно-белых всего за один год.
05.12.2018 22:50
7
Легенды «Спартака», депутат ЛДПР и скандальный украинец. Кто вытащил «Тосно» в Премьер-лигу
В следующем году в основной лиге России будет новый участник. В 35 туре ФНЛ «Тосно» обыграл «Нефтехимик» и впервые вышел в Премьер-лигу. Данил Замалетдинов рассказывает о главных людях в истории новичка РФПЛ.
11.05.2017 10:10
16
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые защитники
«Бомбардир» продолжает выбирать лучших игроков в истории чемпионата России. Теперь предлагаем проголосовать за лучшего правого защитника.
26.03.2017 16:10
24
Беспредел властей во Владивостоке, протест «Кубани» и 12-я результативная замена Григоряна. Чем запомнится 13-й тур ФНЛ
Из-за выборов в Госдуму пропустило матч «Динамо», но и без москвичей уик-энд получился сверхнасыщенным. Об отчаянии детишек Владивостока, умышленном безволии игроков «Кубани», еле спасшемся «Зените-2» и волшебнике из Хабаровска – в обзоре 13-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
19.09.2016 10:00
8
«Не хуже сборной России на Евро». Пять причин, почему «Тосно» выйдет в РФПЛ
У «Зенита» есть богатый сосед – ФК «Тосно», который вскоре может оказаться на одном уровне с петербургским гигантом. «Бомбардир» рассказывает о причинах успеха недавнего возмутителя спокойствия, мчащегося в РФПЛ.
17.08.2016 13:00
6
«Торпедо» бьет рекорды, «Тосно» попал в пропасть – в главных событиях ФНЛ
Новосибирский «хамелеон», всероссийский рекорд армавирского «Торпедо», жизнь вопреки от «Балтики» и крутое пике «Тосно. Чем еще удивила ФНЛ на стартовом отрезке – в главных историях от «Бомбардира»
22.09.2015 14:37
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Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
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У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
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