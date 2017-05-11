Легенды «Спартака», депутат ЛДПР и скандальный украинец. Кто вытащил «Тосно» в Премьер-лигу

Леонид Хоменко

Хоменко – человек, который занимался футболом Ленинградской области еще в конце 90-х. Он больше 11 лет совмещал посты тренера и директора клуба «Эра», а в 2008-м зарегистрировал ФК «Тосно». Тогда «Тосно» сразу же объединился с любительским клубом «Руан» и под этим названием в следующем году стал чемпионом области. Деньги в команду пришли в марте 2013-го. «Тосно» взял себе нынешнее название, получил генерального спонсора и статус профессионального клуба. Сезон-2013/14 начали в ПФЛ.

Хоменко тогда перестал быть тренером и пошел на повышение – до исполнительного директора. А «Тосно» в первом же сезоне занял первое место в западном дивизионе. Главная зона ответственности Хоменко – стадион. И с ним у «Тосно» всегда были проблемы.

После получения статуса профессионального клуба, «Тосно» никогда не играл в городе, именем которого назван. Официально он зарегистрирован в Петербурге, а играл то в Тихвине, то на малой арене «Петровского». С весны 2016-го домашние матчи «Тосно» проводил в Новгороде.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после выхода «Тосно» в РФПЛ почувствовал свою ответственность за команду, которая вроде бы входит в его зону влияния и при этом не может найти себе в области стадион. Новгородский «Электрон», на котором «Тосно» играл последние два года, вмещает чуть больше 3-х тысяч зрителей. Минимальная норма РФПЛ – 10 тысяч.

Дрозденко обещал разобраться и даже попробовать договориться о матчах на покинутом «Зенитом» «Петровском». Другой, более реальный вариант, − расширение стадиона в Новгороде. Но окончательное решение пока не принято.

Максим Левченко

Генеральный спонсор и, по сути, владелец «Тосно» − компания Fort Group. Основал ее миллиардер Максим Левченко. Fort Group владеет крупными торговыми и бизнес-центрами Петербурга, два года назад доходы компании журнал Forbes оценивал в 114 миллионов долларов, а состояние Левченко – в 23 миллиарда рублей.

Впрочем, СМИ также писали, что Левченко – не ключевой персонаж в бизнесе Fort Group, а лишь публичное лицо, управляющее деньгами Бориса Пайкина (партнер компании, бывший гендиректор ООО «Газпром социнвест», глава федерации футбола Ленобласти) и других топ-менеджеров «Газпрома». Впервые эта информация была опубликована на сайте газеты «Деловой Петербург», в 2015 году Fort Group купила 80% газеты, и информацию убрали.

Помимо акций в «Деловом Петербурге» (которые он в феврале 2017 года продал) у Левченко есть интересы в другом петербуржском СМИ – «Фонтанке». Там он периодически публикует колонки. В них Левченко троллит Кокорина, называет убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова «засланным казачком», ругает чиновников, гордо сравнивает себя с Галицким и жалуется на убыточность футбольного бизнеса.

Левченко критически отзывается о лимите: «Мы покупаем готовый продукт [легионеров] задорого. А своих ребят растить по-прежнему некогда и некому. Программа импортозамещения работает лишь на словах. Нельзя дом строить с крыши, как девелопер я это прекрасно знаю. У нашего футбола нет фундамента. Зато есть амбиции и прихоть начальников, этого «счастья» ─ хоть отбавляй. Высокую планку по бюджетам клубов задают госкомпании, что выглядит абсурдом».

По словам Левченко, у «Тосно» две главные проблемы (помимо стадиона, который, скорее всего, останется новгородским).

Первая – финансирование. На содержание клуба РФПЛ необходим миллиард рублей. Fort Group выделять его не готов, поэтому активно ищет дополнительных спонсоров.

Вторая – название. Клуб никогда не играл в городе Тосно, и носить его название нелепо. В марте Fort Group на сайте «Фонтанки» объявила конкурс на смену названия клуба.

Большая часть читателей проголосовала за сохранение нынешнего названия, из альтернативных вариантов лидерами стали «Ингрия» (так раньше называлась территория современной Ленинградской области) и «Александр Невский» (правил в Новгороде).

В 2016-м году вместе с партнером Пайкиным (тот самым глава федерации футбола Ленобласти, которого СМИ называют ключевым лицом в Fort Group) Левченко вступил в ЛДПР и баллотировался в заксобрание Санкт-Петербурга. Пайкин баллотировался в Госдуму. Оба не прошли.

Олег Лещинский

«Тосно» получило известность благодаря этому тренеру, хотя работал он в клубе всего 2 месяца. К 12 марта 2014 года Лещинский тренировал «Тосно» всего 10 дней. Клуб играл в 1/8 кубка России против московского «Спартака». Это был первый сезон профессионального существования «Тосно», «Спартак» был очевидным фаворитом, но проиграл в овертайме.

После этого сенсационного матча Карпин ушел с поста главного тренера. А «Тосно» получил всероссийскую известность и поздравления от спикера Госдумы, а в конце сезона вышел в ФНЛ.

Лещинский, уволенный после конфликта с игроками в мае 2014-го, сейчас работает в Премьер-лиге Крыма. Но так и остался человеком, выбившим из кубка «Спартак».

Дмитрий Парфенов

Было время, когда руководство «Тосно» меняло по 5-6 тренеров за сезон. В августе 2015 года в команду пришел бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов. Больше главного тренера не меняли.

«У меня двойной праздник. Очень переживал за «Спартак». Приятно и то, что золото вернулось 16 лет спустя на новом стадионе, о котором мы все мечтали», − сказал Парфенов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

За одни выходные «Спартак» стал чемпионом России, а «Тосно» вышел в РФПЛ. Особенно интересно это еще и потому, что Парфенов был ключевым защитником красно-белых в последний чемпионский сезон 2001 года.

Вообще многие спартаковцы того золотого состава участвовали в судьбе «Тосно». Старшим тренером команды, по сути, главным помощником Парфенова, работает Владимир Бесчастных. До лета 2016 года похожие функции в команде выполнял Юрий Ковтун. А в прошлом месяце в «Тосно» стажировался Егор Титов, который сейчас учится в Высшей школе тренеров и, возможно, присоединится к тренерскому штабу в следующем сезоне.

Парфенов собрал в «Тосно» молодую команду, большинство игроков (20 из 24) в заявке – россияне. Капитан – 25-летний вратарь Артур Нигматуллин. Самый перспективный игрок – 21-летний Александр Макаров.

В 2013-м Макаров в составе юношеской сборной выиграл чемпионат Европы, стал звездой родного города Ершова и подписал контракт с ЦСКА. «Тосно» взял Макарова в аренду. В этом сезоне полузащитник забил 4 мяча и попал в сферу интересов «Зенита». Но хочет обратно в ЦСКА.

Артем Милевский

Милевский – главная звезда «Тосно».

Но еще до того Артем ввязался в свой первый скандал. Сразу на мировом уровне. Белорус Милевский хотел играть за сборную Украины, а Белорусская федерация футбола перспективного футболиста не отдавала. Скандал дошел до Йозефа Блаттера, и в итоге из-за Милевского стороны даже заключили меморандум. Нападающий поменял гражданство.

Милевский 11 лет отыграл за киевское «Динамо», был его капитаном, лидером и движущей силой. При этом постоянно становился героем желтых газет, рассказывающих о его ночных похождениях по клубам, постоянной смене девушек и разбитых машинах.

Когда «Тосно» подписывал 31-летнего нападающего, после «Динамо» поигравшего в Хорватии, Турции и Румынии, многие посчитали это пиар ходом. В любом случае, иных результатов трансфер не дал.

За год Милевский так и не забил ни одного гола. Но свое непопадание в сборную объяснил не этим: «В сборную тяжело вернуться, поскольку я играю в России, а из России сейчас никого не приглашают».

Несмотря ни на что, директор клуба Хоменко сказал, что Милевский приносит команде пользу, поэтому вполне может остаться в команде на следующий сезон.

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