Парфенов считает, что «Актобе» может выиграть два трофея в текущем сезоне

Дмитрий Парфенов рассказал об уходе с поста главного тренера «Актобе» и дальнейшей карьере.

– В Казахстане чемпионат начинается весной, кончается в ноябре. Если бы были определeнные моменты, о которых говорить не хочу, было бы может что-то по-другому. Единственное, при нас команда вышла в финал. Команда находилась в одном балле от первого места, сейчас «Актобе» уже на первом (прим.ред. – на данный момент «Актобе» на третьем месте). Все шансы взять два трофея. А что произошло с нами – придeт время, обязательно об этом поговорим. У тренера должны сложиться определeнные факторы, сейчас я беседую и общаюсь по поводу какой-то конкретики.