«Актобе» расторг контракт с главным тренером из России

Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Актобе».
«Парфенов уходит из «Актобе»: когда оказался не нужен на 2-м месте в чемпионате Казахстана и в финале местного Кубка тоже оказался настолько не нужен, что стороны расторгают контракт. Прямо сейчас: Дима летит в Москву», – сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.
- «Актобе» занимает вторую строчку в КПЛ, отставая от лидирующего «Кайрата» на одно очко.
- В 19-ом туре подопечные Парфенова проиграли в домашнем матче «Елимаю» – 1:3.