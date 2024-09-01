«Актобе» расторг контракт с главным тренером из России

Российский специалист Дмитрий Парфенов покинул пост главного тренера «Актобе».

«Парфенов уходит из «Актобе»: когда оказался не нужен на 2-м месте в чемпионате Казахстана и в финале местного Кубка тоже оказался настолько не нужен, что стороны расторгают контракт. Прямо сейчас: Дима летит в Москву», – сообщает Иван Карпов в своем телеграм-канале.