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    Парфенов изъявил желание возглавить «Спартак»

    Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов не против возглавить команду.

    – Какие сейчас цели ставите перед собой?

    – Хочется поскорее возглавить амбициозную команду с большими задачами. Так скажет любой тренер. Хочу бороться за высокие места. Важно быть снова в процессе.

    – Обязательно со «Спартаком»?

    – Почему? Если будет со «Спартаком» – хорошо. Но если нет, ничего страшного. Конечно, хочется когда‑нибудь возглавить «Спартак». Этого хочет любой бывший футболист, который относился к этой команде. Приезжал же молодой парень тренировать «Спартак» из другой страны. Почему у тебя не может получиться? В любом случае всe будет хорошо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1729184779
    К лету, когда выпрут ссаными тряпками нынешнего тренера хряков, вакансия освободится. Гыгыгы
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    alefreddy
    1729186245
    уже были у руля свои только результата нет
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