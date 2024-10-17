Парфенов изъявил желание возглавить «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Парфенов не против возглавить команду.

– Какие сейчас цели ставите перед собой?

– Хочется поскорее возглавить амбициозную команду с большими задачами. Так скажет любой тренер. Хочу бороться за высокие места. Важно быть снова в процессе.

– Обязательно со «Спартаком»?

– Почему? Если будет со «Спартаком» – хорошо. Но если нет, ничего страшного. Конечно, хочется когда‑нибудь возглавить «Спартак». Этого хочет любой бывший футболист, который относился к этой команде. Приезжал же молодой парень тренировать «Спартак» из другой страны. Почему у тебя не может получиться? В любом случае всe будет хорошо.