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    • Парфенов вспомнил о жуткой травме: «Запах паленой кости – мало приятного»

    Парфенов вспомнил о жуткой травме: «Запах паленой кости – мало приятного»

    Дмитрий Парфенов рассказал, как травмировался в дерби «Спартака» и «Динамо» в августе 2002 года.

    • У него был перелом обеих костей правой голени со смещением.
    • Парфенов получил травму в результате столкновения с Виталием Гришиным.
    • Ему потребовалось 15 месяцев на восстановление.

    – На самом деле, лучше и не знать, что ощущалось в тот момент. Как вообще болевой шок опишешь? В ушах чуть‑чуть зазвенело.

    Первые секунд 10 ничего не ощущаешь, а потом появляется понимание. Начинаешь вставать, а у тебя нога в другой стороне. Не очень приятно, мягко говоря.

    Когда с поля в больницу привезли, сразу просверлили кость. Пятку. Запах паленой кости – мало приятного. Гирю‑то надо было куда‑то цеплять, чтобы вытягивать ногу.

    У меня же мышца сократилась, смещение было. Потому надо, чтобы на протяжении какого‑то времени гиря вытягивала ногу.

    – Насколько тяжело было пережить такую травму?

    – Сразу ее точно не удается пережить, конечно. Ты же первые три дня лежишь на вытяжке. Эти три дня видишь свою ногу, которая стала в несколько раз шире.

    – Футболисты часто рассказывают, что во время тяжелых травм испытывают депрессию. Как было у вас?

    – Наверное, депрессия была. Когда ты три дня лежишь как раз до операции, то, естественно, будет депрессия. Счастливый лежать будешь, что ли? У тебя нога вся распухшая, висит гиря, тянет…

    После операции как раз вся депрессия ушла. На следующий день после нее меня заставляли ходить. В принципе, начал чувствовать, что это моя нога.

    Три дня я только смотреть на нее мог, пальцы не шевелились. Кусок мяса висит, который вроде твой, а ты не ощущаешь.

    – Вы говорили, что Виталий Гришин мог сыграть иначе в той ситуации. Осталась ли обида?

    – Да чего это уже воротить? Я всe давно забыл.

    – Но вы хотя бы пообщались потом? Он извинился?

    – Да никто ни с кем не говорил. Он пришел, посмотрел на меня и ушел. Всe. Не общались вообще.

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    Источник: «Матч ТВ»

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