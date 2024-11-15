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    Шалимов может возглавить клуб Медиалиги

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов может стать новым главным тренером медийного клуба ФК «10». По данным «Евро-Футбол.Ру», в команде заинтересованы в приглашении специалиста, и видят в Шалимове подходящую кандидатуру. В ФК «10» также рассматривают Игоря Колыванова и Дмитрия Парфeнова.

    • 55-летний Шалимов не тренирует с августа 2022 года, когда был уволен из «Урала».
    • В прошлом году он работал с медиаклубом «Народная команда», где был советником спортивного блока.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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