Шалимов может возглавить клуб Медиалиги

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов может стать новым главным тренером медийного клуба ФК «10». По данным «Евро-Футбол.Ру», в команде заинтересованы в приглашении специалиста, и видят в Шалимове подходящую кандидатуру. В ФК «10» также рассматривают Игоря Колыванова и Дмитрия Парфeнова.

55-летний Шалимов не тренирует с августа 2022 года, когда был уволен из «Урала».

В прошлом году он работал с медиаклубом «Народная команда», где был советником спортивного блока.

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