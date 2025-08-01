Парфенов – о сумме трансфера Жедсона: «Не надо считать чужие деньги»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался о трансфере в московский клуб из «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша.

– Не надо считать чужие деньги. Если есть возможность у «Спартака», значит они покупают футболиста. «Зенит» покупает дорогих игроков, как и «Краснодар». Раз «Спартак» ставит высокие цели, значит нужно усиление. Лично я не понимаю, что за футболист Фернандеш.

– Согласны, что теперь у «Спартака» одна задача в этом сезоне – стать чемпионом?

– Перед началом чемпионата у команды всегда цель стать чемпионом. Другой вопрос – получается это сделать или нет. Не думаю, что после трансфера Фернандеша нужно разбрасываться лозунгами. Какие-то шаги нужны, чтобы стать чемпионом. Видно, что «Спартаку» не хватает качественных футболистов.

Непонятно, стоит ли Фернандеш больших денег. Наш чемпионат непростой. Не у всех получается адаптироваться.