Парфенов – о сумме трансфера Жедсона: «Не надо считать чужие деньги»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов высказался о трансфере в московский клуб из «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша.
– Не надо считать чужие деньги. Если есть возможность у «Спартака», значит они покупают футболиста. «Зенит» покупает дорогих игроков, как и «Краснодар». Раз «Спартак» ставит высокие цели, значит нужно усиление. Лично я не понимаю, что за футболист Фернандеш.
– Согласны, что теперь у «Спартака» одна задача в этом сезоне – стать чемпионом?
– Перед началом чемпионата у команды всегда цель стать чемпионом. Другой вопрос – получается это сделать или нет. Не думаю, что после трансфера Фернандеша нужно разбрасываться лозунгами. Какие-то шаги нужны, чтобы стать чемпионом. Видно, что «Спартаку» не хватает качественных футболистов.
Непонятно, стоит ли Фернандеш больших денег. Наш чемпионат непростой. Не у всех получается адаптироваться.
- Сумма трансфера 26-летнего Жедсона Фернандеша составила 20 779 220 евро плюс еще 7 272 729 евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Это самая дорогая покупка в истории «Спартака».
- Португалец подписал с российским клубом контракт до 2029 года.